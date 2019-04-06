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РЕПОРТАЖ: Преображение малой родины "славянского Шуберта" Станислава Монюшко

Культура 06.04.2019 | 11:55

Около полувека назад о личности белорусско-польского композитора XIX века Станислава Монюшко на его родине было мало что известно. Автор знаменитых опер "Галька", "Страшный двор" и "Идиллия" родился и провел первые семь лет жизни в фольварке Убель - теперь это место находится неподалеку от Смиловичей Червенского района, где и обустроили к 200-летнему юбилею создателя первой белорусской, а также польской национальной оперы единственный в мире музей, который рассказывает о жизненном и творческом пути музыкального гения. Здесь же, в Смиловичах, сохранилась и усадьба именитого рода. Корреспонденты БЕЛТА отправились в новый музей и дворец Монюшко-Ваньковичей, чтобы посмотреть, как преображается малая родина "славянского Шуберта".

Первую экспозицию о жизни и творчестве Станислава Монюшко начал собирать в 1960-е годы Василий Нестерович - директор школы в деревне Озерный, что находится в 1,5 км от месторасположения Убеля. В то время в каждом учебном заведении принято было создавать музейные уголки. Василий Нестерович заинтересовался личностью композитора Станислава Монюшко, о котором ранее на территории Беларуси было почти ничего неизвестно, и решил посвятить ему школьную экспозицию. Во время поиска информации и музейной атрибутики он познакомился с польским профессором Марианом Фуксом, который полностью разделял его интерес. Именно этот польский историк сумел отыскать по старым военным картам местоположение фольварка, в котором до войны располагалась начальная школа (во время боевых действий постройки сгорели и не были восстановлены - так на некоторое время утратились какие-либо данные о расположении Убеля). В дар от польского профессора Василий Нестерович также получил первые исторические артефакты для музейной экспозиции.

Сначала в школе создали информационно-справочные стенды с пластинками и изображениями сохранившихся афиш. "О биографии композитора приходилось узнавать из польских источников, поскольку на русском или белорусском языках никакой информации не было. Мне приходилось заниматься переводами", - рассказывает дочь Василия Нестеровича Ирина Середа, для которой дело отца стало увлечением всей жизни. Сейчас женщина работает научным сотрудником Червенского краеведческого музея и является одним из инициаторов создания новой постоянной экспозиции, посвященной Станиславу Монюшко в Смиловичах.

По словам Ирины Середы, основная часть экспонатов была собрана в 1980-е годы. Каждый год традиционно в день рождения композитора (5 мая) польские делегации посещали школу в Озерном. Во время таких визитов и творческих встреч музейная коллекция пополнялась новыми экспонатами, которые привозились гостями из соседней страны. К примеру, оригиналы костюмов героев опер "Галька", "Пария", "Графиня", датированные второй половиной 1930-х годов, в дар музею достались от сотрудников Варшавского и Позненского оперных театров. Последнему присвоено имя Станислава Монюшко.

"Галька" - это бренд, который на слуху и по которому узнают композитора. Однако не менее значимое произведение - опера "Страшный двор", в основе ее сюжета - восстание Калиновского. Правда, это историческое событие композитор завуалировал, чтобы избежать цензуры. Но после премьеры опера была запрещена, при жизни композитора это произведение больше не ставилось", - рассказывает Ирина Середа. Немногие знают, что Станислав Манюшко- автор еще и трех балетов - "Проделки Сатаны", "Монте Кристо" и "На постое". В списке музыкального наследия композитора также значатся вокальные произведения, в частности, "Хатні спеўнік" на сюжеты и тексты белорусских народных песен в переводе Яна Чечота, Владислава Сырокомли и Адама Мицкевича.

Нотные сборники произведений Монюшко были большой редкостью для Беларуси. Ни в Ленинской, ни в Национальной библиотеке их не было. Единственным местом, где можно было отыскать материалы для постановок опер Манюшко, был школьный музей в Озерном. "Я помню, как заслуженный артист Беларуси Виктор Скоробогатов пришел в восторг, когда нашел в нашей коллекции эти ценные сборники, и смог поставить многие произведения, а также переиздать их", - вспоминает Ирина Середа, указывая на стеллажи с польскими нотами и пластинками самых известных оперных арий композитора.

Профессор Белорусской академии музыки Виктор Скоробогатов видит особую необходимость в возрождении архитектурных памятников рода Монюшек и открытии мемориальных мест, а также издании сборников произведений великого композитора. "Станислав Монюшко - один из самых знаменитых оперных композиторов XIX столетия, в том числе и среди наших соотечественников. Еще при жизни его называли славянским Шубертом. В его музыкальной копилке значатся 309 произведений, а это значительное число для любого композитора. К 200-летнему юбилею Монюшко мы издали немало его нотных текстов. Также планируем выпустить сборники либретто его опер в переводе на белорусский язык", - добавил он, демонстрируя различные сборники.

После того, как школа в Озерном закрылась, музей еще некоторое время продолжал там принимать посетителей, а потом приостановил свою деятельность. Чтобы не пропали уникальные экспонаты, местные власти задумали перенести собранную коллекцию в бывшее здание музыкальной школы в Смиловичах, где еще около трех лет назад начались строительные работы. Своими силами сотрудники музея и местные хозяйственные группы сделали капитальный ремонт внутри помещения.

В ноябре 2017 года здесь открылась музыкальная гостиная Станислава Монюшко, которая стала площадкой для проведения концертов и различных культурно-массовых мероприятий. Планируя обновлять и переносить в другое здание музейную экспозицию, посвященную жизни и творчеству Монюшко, местные краеведы подготовили соответствующую научную работу. А спустя некоторое время проект получил гранд областного конкурса "Творческий олимп Минщины", который присуждается в различных отраслях культуры, в том числе и в номинации "Музейное дело". На полученное материальное поощрение в размере Br28 тыс. сотрудники музея обустроили оба выставочных зала: закупили экспозиционную мебель, создали копии документов и фотографий, тематические диорамы. Музыкальная гостиная гармонично вписалась в концепцию нового музея и стала отличным дополнением к экспозиции.

Коллекция экспонатов, которые собирались в течение полувека, сейчас размещена в двух музейных залах. В первом исторические артефакты повествуют о детстве и юности композитора в Убеле. Его родных и наставников, местные пейзажи запечатлел в своих рисунках его отец - Чеслав Монюшко. При этом почти не сохранилось никаких предметов быта, которые могли быть связаны с жизнью знаменитого рода. Нашелся только один эскиз Чеслава, по которому организаторы выставки сумели воспроизвести копию тахты, необычное приспособление для курения и книжную полку. Все эти предметы окружали 18-летнего Станислава на одном из рисунков, сделанных в Убеле. "И Чеслав, и Станислав были заядлыми курильщиками. На одном из набросков мы заметили необычный предмет - своеобразную подставку для трубок, копией которой решили украсить один из залов. К тому же в коллекции музея сохранилось несколько оригинальных наконечников мундштуков", - указывает Ирина Середа на необычные предметы интерьера и колоритные приспособления.

Во втором зале коллекция копий афиш, фотографий, обложек, нотных сборников, сценических костюмов посвящена периоду учебы талантливого юноши в Берлинской музыкальной академии и его более поздней работе в Вильнюсе и Варшаве. Особого внимания заслуживает стенд, который повествует о дружбе Монюшко и Викентия Дунина-Марцинкевича, а также создании первой белорусской оперы "Сялянка" ("Идиллия"). По словам Ирины Середы, коллекция музея постоянно пополняется современными афишами и буклетами польских постановок, которые ставятся по мотивам произведений Станислава Монюшко в наше время. "Что касается работы с архивными материалами, то дальнейший поиск продолжать уже бессмысленно, поскольку все, что можно было отыскать в Польше, уже есть в нашей коллекции. Однако работы предстоит еще много - нужно заниматься фасадом нового музея и благоустройством территории", - заключает научный сотрудник.

На ближайшее время намечены работы по преобразованию внешней отделки здания, которое будет стилизовано под дворянскую усадьбу XIX века. "Посетителям музея будем предлагать не только экскурсии. Местные творческие коллективы смогут для наших гостей после их знакомства с экспонатами устраивать в музыкальной гостиной концерты. Такой опыт у нас уже есть - в марте успели принять несколько туристических групп из Минска и опробовали программу. Возможно, в будущем, когда завершится реставрация дворца Монюшко-Ваньковичей, будем планировать совместные проекты с его руководством", - делится планами директор Червенского районного краеведческого музея Елена Заборонок.

Дворец в Смиловичах начал возводить Станислав Монюшко - дед композитора, в честь которого его и назвали. Потом хозяином родового гнезда стал Казимир Монюшко - дядя будущего классика. Он преобразил территорию поместья, создал в Смиловичах парк экзотических и редких пород деревьев, работал над выведением новых сортов растений. Чеславу же в наследство достался фольварк Убель, что находился рядом с семейным дворцом. Поэтому юный Станислав часто наведывался в Смиловичи в гости к дяде. И сейчас здание дворца находится в нескольких минутах ходьбы от нового музея Станислава Монюшко.

Памятник архитектуры XIX века около пяти лет назад был выставлен на аукцион, поскольку из-за нехватки средств его не мог облагородить Смиловичский государственный аграрный колледж, располагавшийся до этого в здании. С "молотка" исторический объект отошел к владельцу одной из частных столичных фирм. С тех пор в разрушающееся здание пытаются вдохнуть новую жизнь. Под контролем научного руководителя и при согласовании всех строительных работ с Министерством культуры сейчас производится реставрация фасада. В основе разработанного проекта - сохранившиеся эскизы, рисунки, а также архивные данные, руководствуясь которыми, специалисты могут предполагать, как выглядел дворец около двухсот лет назад. Правое крыло, где располагается основная часть здания, уже отремонтировано не только снаружи, но и частично внутри.

За толстыми уже оштукатуренными стенами скрываются лабиринты многочисленных комнат с огромными арками и окнами, за которыми открывается живописный вид на парк и аллею любви. У левого крыла - пристройки с башней - уже установлены строительные леса, начались работы по восстановлению стен, установке перекрытий. "Планируем в этом сезоне произвести все возможные работы, чтобы предотвратить разрушение башни и прилегающих к ней конструкций. Это процесс не одного дня: приходится постоянно делать новые исследования, сдавать материалы на экспертизу. Сейчас наша основная задача - сохранить здание и не дать ему окончательно разрушиться. А над убранством и внутренней отделкой будем думать позже", - указывает инженер Владимир Павловец на красный кирпич полуразрушенных стен, поверхность которых почти от каждой манипуляции превращается в пыль и груду обломков.

Пока остается только догадываться, какое практическое применение найдет отреставрированному зданию его новый владелец. Конкретных планов на этот счет нет: возможно, это будет пансионат, либо музей с гостиницей, либо место проведения различных торжеств. Впрочем, могут быть и другие варианты. В любом случае, отреставрированное здание дворца знаменитого рода Монюшек станет очередным привлекательным местом на преобразившейся малой родине выдающегося белорусско-польского композитора.

Мария ШНА,

Фото Оксаны МАНЧУК,

БЕЛТА.-0-

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