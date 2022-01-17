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17 января 2022, 11:08

РЕПОРТАЖ: Притяженье гончарного круга: как в Столинском районе сохраняют ремесло предков

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Говорят, можно бесконечно смотреть на три вещи: как горит огонь, течет вода и... А вот насчет третьей есть разные мнения. Наш вариант - это вращенье гончарного круга. Ну разве не волшебство, когда обычный кусок глины на твоих глазах (а еще лучше - в твоих руках) превращается в полезное или просто красивое изделие? В деревне Городная Столинского района этим древним промыслом занимаются не одно столетие: раньше - сугубо для быта и заработка, сейчас же все больше для души - из интереса к своей истории и жизни предков. Созданный почти два десятка лет назад при здешнем Доме культуры Центр гончарства не дал угаснуть уже было затухающему огню в горне и сейчас помогает рождению новой плеяды городнянских мастеров. За значительный личный вклад в сохранение традиций гончарного ремесла руководитель центра Василий Казачок удостоен специальной премии Президента Беларуси деятелям культуры и искусства. Корреспонденты БЕЛТА побывали в этой полесской деревне, пообщались с лауреатом и познакомились с его учениками.

Центр гончарства ожидаемо встретил детскими голосами, на удивление - девичьими. Оказалось, работать с глиной в Городной любят даже девочки. В этот день в кружках "Юный гончар" и "Глиняная свистулька" занималась группа младшеклассниц. "Поменьше чуть обороты, Даша", - делает замечание одной из учениц Василий Казачок.

Под его руководством девочки - кто за гончарным кругом, кто за ручной лепкой - постигают азы ремесла. На столах и подоконниках подсыхают глиняные ангелы, рыбки, птички. Некоторые уже разрисованы детскими руками. "Я даю им возможность фантазировать, потому что однообразие надоедает детям, приедается. Тем более для младших классов главное моторику рук вырабатывать. Они пока простейшие вещи учатся лепить, осваивают процесс центрирования за кругом. Я им помогаю, потому что это самое сложное для начинающего гончара. Если он этому научится, тогда изделие получится. Если глина будет гулять - оно порвется, скособочится, будет некрасивым", - объясняет нюансы гончарного дела директор центра.

Потомственный гончар и поэт (буквально перед Новым годом его приняли в союз писателей) сам он сел за круг в 54 года - довольно поздно для профессии. Проработав четыре десятка лет учителем словесности в местной школе, Василий Казачок неожиданно для себя обнаружил тягу к делу, которым всю жизнь занимался его отец. "Он был гончаром, причем у него очень хорошие изделия получались. Волом возил горшки в Пинск: встанет ночью, соберется и часам к десяти уже на базаре. Я батьке все время помогал, на села даже с ним ездил продавать горшки. Наверное, это у меня дремало в душе", - вспоминает он, разминая в руках кусок глины, еще не решив, что именно будет из него делать.

В принципе из этого полукилограммового серого шара может получиться горшок на 2-2,5 л или кувшин (по-местному кухлик, глечик, в котором хорошо хранится молоко, настаивается сметана). Горшки могут быть разной формы и объема: мамзелик, зливач, макотра, одинец, пододинец (примерно на 10 л). Самый большой горшок - поляк - рассчитан на пуд зерна. Не каждый современный мастер может повторить его, казалось бы, простые формы. Кроме того, как выяснилось, нужна сила в руках. Вот почему, замечает Василий Казачок, у всех гончаров сильное рукопожатие.

В центре пять электрических гончарных кругов. Два самодельных, столько же получили по международному проекту, еще один приобрели за бюджетные средства. "Нам еще печи не хватает. Одна у нас уже давно вышла из строя, а сейчас и вторая сломалась. Электропечь для нас чем удобна: детские работы небольшие - их много помещается. Сейчас пытаемся самостоятельно ее отремонтировать. А вообще хочу новую для центра купить. Может, президентская премия на это и пойдет", - размышляет Василий Казачок.

Центр гончарства в Городной был создан по инициативе отдела культуры Столинского райисполкома на грант специального фонда Президента. Его первый директор, Олимпиада Дмитриевна Леоновец, сейчас - хозяйка расположенной неподалеку "Усадьбы гончара". Здесь с любовью и достоверностью воссозданы не только антураж типичной деревенской избы прошлого века, но и атмосфера жилища: посуда, которая представляет собой традиционную городнянскую белоглиняную керамику, различная домашняя утварь, одежда, домотканые половики и рушники, вышивки. Хозяйка усадьбы подчеркивает: тут мы слышим предков голоса.

"Для меня Центр гончарства - как дитя для матери: столько труда и сил в него было вложено. Я считаю, не главное, сколько детей в нем занимается - не надо восемь, пускай их будет двое-трое. Но надо, чтобы они от маленького этому учились. Закончили школу - и у них в руках ремесло. И такие выпускники у нас есть: это братья Иван и Сергей Шелесты - как говорится, гончары от бога, Алексей Сенько. Пускай они пошли своей дорогой, но у них гончарство уже в крови. И, если надо, придут, за круг сядут и продолжат это дело", - высказывает мнение Олимпиада Леоновец.

Она обращает наше внимание на гору смоляных корчей у самодельного горна. Когда-то такая картина была типична для Городной: практически на каждом подворье возвышались терриконы выкорчеванных в лесу и на болоте пней - бесплатное и отличное топливо в печь для обжига керамики. В свое время гончарством здесь занимался каждый второй. Сейчас действующих мастеров можно перечислить на пальцах одной руки. Среди них Адам Шелест, Александр Овчинников. Уже легендами стали Матвей Печонко, который виртуозно делал горшки одной левой рукой, лучший гончар Беларуси по итогам конкурса "Гончарный круг - 2004" Арсений Шелест, лауреат премии Президента "За духовное возрождение" Аврам Басовец, авторы гончарных экспозиций в музеях Пинска и Киева Павел и Александр Вечорко, Иван Личевский. Их именами и работами, представленными в Центре гончарства, теперь вдохновляется новое поколение гончаров.

"Сейчас государство больше внимания уделяет народным истокам, корням. Вот Год исторической памяти в стране объявлен. В принципе эта память у нас не терялась, беспамятством редко кто болеет. Да, есть люди, которые мало интересуются прошлым, но мы давно поняли: чтобы воспитать подрастающее поколение, нужно, чтобы они знали своих предков: чем они занимались, чем прославились. Люди сумели сохранить традиционное гончарство с давних времен до наших дней. Надеюсь, что и в будущем наша Городная не исчезнет как населенный пункт с карты Беларуси, и будет жить это искусство, этот народный промысел", - подытожил Василий Казачок.

Светлана ВЕЧОРКО,

Фото Вадима ЯКУБЕНКА,

БЕЛТА.-0-

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