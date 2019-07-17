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РЕПОРТАЖ: Путеводный свет "Праменьчыка": ансамбль из Бреста произвел фурор на "Славянском базаре"

Культура 17.07.2019 | 15:30
Славянский базар в Витебске-2019 Новости темы Славянский базар в Витебске-2019
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На днях к многочисленным наградам образцового ансамбля народного танца "Праменьчык" при Центре дополнительного образования детей и молодежи Бреста добавились еще четыре - три диплома первой степени и Гран-при Dream Dance Fest на XXVIII Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске". Танцевальное событие впервые было включено в программу песенного форума. В нем сошлись почти 1,5 тысячи танцоров в возрасте от 3 до 16 лет - представители разных хореографических направлений из Беларуси, Армении, Греции, Китая, России, Украины и Узбекистана. На суд жюри и зрителей было представлено около 150 танцевальных номеров - так что выбрать победителей было совсем не просто.

В Витебск "Праменьчык" привез три танца для разных возрастных категорий: "Гульні", "Купальскае шэсце" и "Калядны вечар". Все они заняли первые места в своих номинациях. Покорила всех яркая композиция с элементами колядного обряда, которую исполнила смешанная группа ансамбля - на сцену вышли почти 40 танцоров в возрасте от 8 до 15 лет. Благодаря этому номеру коллектив из Бреста наряду с юным танцором из Армении удостоился Гран-при танцевального конкурса.

"Это действительно выигрышный номер. Там есть разные образы, можно задействовать и старших, и маленьких танцоров, и сильных, и тех, у кого подготовка слабее. Это хореографический мини-спектакль, который держится в репертуаре коллектива уже много лет. Он раз пять, наверное, претерпевал изменения. Начиналось все с небольшого номера - абстрактного народного "Свята". Потом стали совершенствовать, пришла идея сделать на его основе обряд - с разными масками, образами, колядной звездой. В Витебске была представлена, можно сказать, последняя редакция постановки", - рассказывает бессменный художественный руководитель ансамбля Тамара Натарова.

Ансамбль народного танца "Праменьчык" был образован в 1985 году при городском Доме пионеров. В 1989-м получил звание образцового и с тех пор подтверждает его каждые три года. Своим творчеством "Праменьчык" неоднократно радовал зрителей в России, Украине, Польше, Германии, Австрии, Румынии, Болгарии, Италии, Франции. Сегодня это самый титулованный коллектив Центра дополнительного образования детей и молодежи Бреста. Награды ансамбля за победы в различных фестивалях и конкурсах занимают два огромных стенда на так называемой Стене славы учреждения образования.

"В год мы даем до 70 концертов. Нагрузка большая, если учесть, что еще идет процесс обучения. В чем сложность работы с детьми? Кроме того, что нужно поставить танец, ребенка надо научить тянуть пальцы, держать осанку, двигаться. У нас своя система подготовки: программу обучения я пишу исходя из опыта, но на основе профессиональных программ хореографических школ, училищ. Мы берем то, что нам подходит. Я горжусь своими ребятами. Ведь наш коллектив по существу - самодеятельный, любительский. А они выходят на конкурсы, сражаются наравне со школами искусств, заслуженными коллективами и даже побеждают", - отмечает Тамара Натарова.

За почти 35 лет деятельности через коллектив прошли несколько тысяч детей. Сейчас батман тандю и другие изящные движения из народных и бытовых танцев здесь постигают около 120 мальчиков и девочек в возрасте от 5 до 15 лет. Самые преданные и увлеченные танцами ребята посвящают этому занятию все свои школьные годы. Нередко завязавшаяся в "Праменьчыке" дружба продолжается и во взрослой жизни.

Роман Савицкий и Кирилл Степанюк занимаются в ансамбле уже 10 лет. Мальчики учатся в разных гимназиях, но познакомились и подружились в "Праменьчыке". Говорят, что находят время и в футбол погонять, и уроки выучить. "Что нас держит в "Праменьчыке"? Наверное, обстановка, друзья. Ты чувствуешь, что тебя здесь поддержат. Это место, где к тебе хорошо относятся", - говорит Роман. "Чувства соперничества нет - мы все друзья и не обижаемся, если кого-то педагог отметит, поставит в первую линию", - дополняет Настя Скрицкая. Уже завтра втроем они отправятся в оздоровительный лагерь "Орленок". Вместе ребята там отдыхают не первый год. "Едем в одну смену, в один отряд. Договариваемся с вожатыми. Нас уже там все знают", - рассказывает Настя.

Мы застали последнюю в этом учебном году репетицию, на которую ребята собрались, приехав из Витебска. "Подняли подбородки! Корпус отклоните! Выполняем полурастяжку. Опора на передней ноге", - юные танцоры выполняют команды худрука. Еще в коллективе работают педагог Наталья Мялик, аккомпаниатор Виктор Головейко. В августе в штат будет зачислена и молодая балетмейстер Яна Юлич. Девушка совсем недавно защитила в Белорусском государственном университете культуры и искусств диплом по специальности "хореографическое искусство" и получила направление в Брест. По ее словам, выбор жизненного пути определила любовь к "Праменьчыку": Яна сама с 5 лет занималась в этом ансамбле. "В коллективе всегда царила приятная дружеская атмосфера. Несмотря на то, что здесь дети разных возрастов, мы всегда друг за друга горой. Здесь присутствует невероятный дух семьи, и мне снова захотелось в нее вернуться, но уже в другом статусе. Хотя я бы еще и потанцевала", - улыбается Яна.

Уже сегодня коллектив "Праменьчыка" уйдет на летние каникулы. Ребята и взрослые разъедутся кто куда, попрощавшись до 20 августа. Впереди у коллектива много новых планов и замыслов. Ансамбль будет задействован в праздничных мероприятиях к 1000-летию Бреста. В первое воскресенье сентября в Центре дополнительного образования детей и молодежи по традиции пройдет День открытых дверей, где юные танцоры также продемонстрируют свое мастерство перед сверстниками. "Затем нужно будет готовиться к очередной защите звания "образцовый". Нам необходимо подготовить несколько новых номеров, а их отработка и постановка занимают много времени. Вот ставлю задачу, чтобы молодой балетмейстер попробовала", - поделилась заботами художественный руководитель ансамбля.

"Уже думаю, что и как можно сделать. Буду сейчас к ребятам присматриваться. Тамара Васильевна поставила задачу: подготовить номера в стиле фолк-модерн, белорусский танец - конкретно этим и будем заниматься. Постараемся уже в этом году что-то новое поставить", - пообещала на прощание Яна Юлич.

Светлана ВЕЧОРКО,

ФОТО Вадима ЯКУБЕНКА,

БЕЛТА.-0-

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Теги
Брест, репортаж, танец, фестиваль, форумы
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