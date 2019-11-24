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24 ноября 2019, 17:31

РЕПОРТАЖ: столица детского "Евровидения-2019" глазами журналистов и туристов

Новости темы "Детское "Евровидение-2019""
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В Гливице стартовал финал детского "Евровидения-2019"

Детский конкурс песни "Евровидение-2019" принимает Гливице. Это город на юге Польши. Добраться из Минска до него непросто. Мы выбрали воздушный путь и с пересадкой в Варшаве приземлились в Катовице. К слову, именно там живут делегации всех 19 стран - участниц песенного форума.

Находясь в Гливице пятый день, многие журналисты, задействованные на освещении детского "Евровидения", так и не смогли освоить городской транспорт. К слову, на этот раз организаторы отказались от практики шаттл-басов, которые во многих столицах "Евровидения" как взрослого, так и детского обычно предназначены для перемещения журналистов по городу.

Поэтому мы приняли решение передвигаться по Гливице на такси.. Но в таком случае турист должен быть готовым к некоторым неожиданностям. К примеру, во время заказа онлайн автоматически с тебя списывается вся сумма. В то же время водители часто отменяют заказы, а списанные средства на счет не поступают. Вести полемику с перевозчиком бесполезно - ваши комментарии уходят в никуда.

Еще одна особенность города в том, что нам так и не удалось найти где-либо информацию о детском "Евровидении". В Гливице нет рекламных растяжек и билбордов, связанных с этим событием. Атмосфера музыкального форума ощущается только возле Arena Gliwice, которая стала главной сценой нынешнего конкурса.

Но зато в Гливице уже витает атмосфера приближающегося Рождества и Нового года. На главной площади города стоят елки, продаются многочисленные сувениры, напоминающие, что праздник на подходе.

Весомый плюс Гливице - теплый климат. Получая вести с родины, мы узнали, что в Беларусь пришли морозы. Здесь же температура варьируется в пределах 10-12 градусов тепла. Правда, ближе к вечеру становится холоднее. Туристы в такое время предпочитают согреваться глинтвейном, который в Польше называют гжанец. Он не вызывает какого-то сильного опьянения, но вместе с тем помогает согреться и продолжить путешествие дальше.

Кстати, здесь очень быстро темнеет. Поэтому, если вы хотите увидеть все красоты города, то лучше это сделать в первой половине дня.

Местные жители очень добродушные и коммуникабельные, несмотря на то, что в своем большинстве не разговаривают на иностранных языках. Но схожесть польского и белорусского помогает нам найти общий язык.

Еда - особый пункт в нашем повествовании. Польская кухня, действительно, очень вкусная и разнообразная. В любом кафе и ресторане вам первым делом предложат традиционный польский суп журек - сытный и демократичный в цене. Рекомендуем всем туристам обязательно попробовать местные колбаски и бигос. Домой можно привезти сливку в шоколаде и знаменитые конфеты "Мешанка".

Сердце Гливице - рыночная площадь, возникшая во второй половине XIII века. Средневековые постройки до наших дней не сохранились, большинство зданий появились на площади примерно в XIX и XX веках. Сейчас это центр городской жизни, куда вечером любят приходит горожане и туристы, чтобы провести вечер в приятной компании.

Вместе с тем местные жители утверждают, что Гливице - город для учебы и работы. Поэтому здесь не так много достопримечательностей, которые могли бы привлечь много туристов. Главное, что по городу приятно гулять, рассматривая интересную архитектуру. На улицах совсем не многолюдно, тихо и спокойно, значит, можно гулять в любое время суток и ничего не опасаться.

Как и в любом польском городе в Гливице есть несколько крупных торговых центров. Но больших распродаж, как, например, в Варшаве или Кракове мы не заметили. Попав на так называемую черную пятницу, мы не увидели ни низких цен, ни большого количества покупателей. Кстати, в воскресенье в Гливице практически не работают магазины и кафе, что также не очень удобно для туристов.

К белорусам здесь относятся хорошо. Некоторые наши новые знакомые отмечали, что приезжали в Беларусь по работе, им все очень понравилось, в том числе и национальная кухня.

На этом мы вынуждены прервать нашу экскурсию. Уже совсем скоро в Arena Gliwice стартует финал детского "Евровидения", значит, нам нужно торопиться.

Светлана СУХАРКО,

ФОТО Оксаны МАНЧУК,

БЕЛТА.-0-

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