РЕПОРТАЖ: Столица "Евровидения-2019" глазами туриста

В эти дни к Тель-Авиву приковано повышенное внимание. В город съехались тысячи поклонников и фанатов международного конкурса песни "Евровидение". Об этом здесь говорят повсюду. Это, действительно, одно из главных событий для страны. Сегодня вечером состоится финал песенного форума и мы узнаем имя очередного обладателя хрустального микрофона. Ну, а пока у корреспондентов БЕЛТА есть возможность прогуляться по местным окрестностям.

Тель-Авив, несмотря на свои масштабы, достаточно уютный город с приветливыми жителями. Правда, большинство из них не любит фотографироваться, зато они с радостью готовы помочь туристам. Многие предпочитают перемещаться по городу на велосипедах и электросамокатах. Мы тоже попробовали это сделать. Это достаточно быстро и удобно, а главное - придает путешествию особый колорит и вызывает дополнительные яркие эмоции.

Первый объект нашего маршрута - городской рынок. Здесь можно купить абсолютно все: от одежды до турецких сладостей. Нас как туристов больше привлекают сувениры. Их здесь невероятно много, в том числе ручной работы. На рынке можно рассчитываться как в местной валюте, так и в долларах. Торговаться здесь не очень любят, но у вас получится накупить массу оригинальных подарков для близких и друзей.

Следующая наша остановка - городской пляж. Сегодня в Израиле шаббат. В субботу местные жители не работают и предпочитают проводить время, активно отдыхая на свежем воздухе. Вокруг играют в мяч, летающие тарелки, пляжный теннис, многие бегают вдоль побережья. Обращаем внимание, что это не только молодежь, но и пожилые пары.

Что еще бросается в глаза в Тель-Авиве - огромное количество собак. С четвероногими можно спокойно зайти в кафе или позагорать на пляже. Дискомфорта это никому не создает.

Если вы захотите зайти в кафе, будьте готовы к тому, что здесь вам чаще предложат холодные напитки, чем горячие, ведь в Тель-Авиве днем достаточно жарко. Дожди летом здесь большая редкость. Более чем за неделю нашего пребывания в городе только один день был пасмурным и ветреным.

К белорусам здесь относятся очень хорошо, местные жители, узнав, что мы из Беларуси, улыбаются, охотно с нами общаются. Мы в свою очередь интересуемся их мнением относительно белорусской участницы "Евровидения". Певицу ZENA здесь знают, любят и желают ей успеха.

Прогулка по Тель-Авиву получилась не очень продолжительной: нужно спешить в Expo Tel Aviv, где совсем скоро стартует финальное шоу "Евровидения-2019". И пусть белорусской участнице сегодня будет сопутствовать удача.

РЕПОРТАЖ: В погоне за хрустальным микрофоном "Евровидения-2019" На главную сцену песенного форума в Expo Tel Aviv выйдут представители 26 стран. Накануне состоялась генеральная репетиция финального шоу. Жюри уже выставило свои оценки, зрители проголосуют сегодня.

Светлана СУХАРКО,

ФОТО Геннадия ЖИНКОВА,

БЕЛТА.-0-