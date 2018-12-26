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РЕПОРТАЖ: Театр эстрады приглашает на урок волшебства и доброты в "Новогоднюю академию"

Культура 26.12.2018 | 19:07
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Молодежный театр эстрады приглашает юных зрителей побывать на необычном уроке в "Новогодней академии", которая расположилась на проспекте Победителей, 14. С 26 декабря по 6 января там работает специальное учебное заведение, где постигают азы волшебства будущие Деды Морозы и Снегурочки. Мнение режиссера и актеров о новой постановке и впечатления ее первых зрителей - в репортаже корреспондентов БЕЛТА.

"Сегодня дан старт нашей "Новогодней академии". Мы активно готовились весь последний месяц. Мне кажется, у нас все получилось, судя по реакции первого зрителя. Хотя свои постановки я всегда проверяю и на собственном ребенке, которого с трех лет, а ему сейчас 12, на прогонах или репетициях сажаю в зрительный зал и наблюдаю за его реакцией. Ведь ребенка невозможно обмануть, у него всегда чистые эмоции. Если ему весело - то он радостный, а если неинтересно - ему скучно, если грустно - то срочно нужно что-то менять. Сегодняшний зритель показал нам, что спектакль удался. Надо отметить, что эта концертная площадка - уникальная, потому что она огромная, здесь нет рамок зрительного зала. На ней можно разместить от 350 до 1000 зрителей, поэтому билетов на наши представления хватит всем. Мы дадим более 30 показов, в каждом из которых задействовано порядка 40 артистов. Я надеюсь, наш мюзикл понравится и взрослым, и маленьким", - рассказала главный режиссер театра Мария Третьякова.

Театр эстрады третий год радует юных зрителей своими представлениями. "Ежегодно наш театр принимает участие в акции "Наши дети". Ведь мы считаем, что сказка должна быть у всех. Поэтому на показы мюзикла с удовольствием приглашаем детей из многодетных, опекунских и приемных семей, детских интернатных учреждений, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных и талантливых учащихся различных учреждений образования", - подчеркнула начальник концертного отдела театра Марина Гаврищук.

В мюзикле "Новогодняя академия" участвуют профессиональные актеры и балет Молодежного театра эстрады, вместе с которыми на сцену выходят и начинающие артисты - воспитанники творческих студий. Все они искренне поделились своим новогодним настроением и рассказали о ролях.

"Меня зовут Алеся Яценко, мне 12 лет, я занимаюсь в студии театра эстрады. Вместе с ребятами мы играем колокольчиков. Наша роль хоть и не главная, но именно мы дополняем новогоднюю картинку и создаем праздничную атмосферу. Нам не жалко потратить зимние каникулы на участие в мюзиклах. Хоть и устаем - у нас всегда позитивное настроение", - рассказала одна из участниц.

"Для меня праздник - это выступления на сцене, это будоражащие эмоции, потому что ты приносишь детям счастье, видишь их радостные улыбки и сам от этого становишься счастливым. Наш спектакль о времени и о том, что его нельзя тратить впустую. Мне очень хочется, чтобы наши зрители поняли это и использовали новогоднее время для исполнения своих желаний и достижения целей, верили в себя и мечтали. Я хочу, чтобы все люди улыбались и не расстраивались по пустякам. А наше представление подарило им радость", - подчеркнула юная артистка Арина Лепнева.

Воспитанники творческой мастерской эстрадного искусства "Хвілінка" рассказали, что для исполнения своих ролей - юных Морозцев, которые мечтают стать настоящими Дедами Морозами и Снегурочками - они готовились практически ежедневно около двух месяцев.

"Наша музыкальная сказка учит добру и не тратить время понапрасну. Мы - юные Морозцы, которые осваивают новогоднее волшебство. Нам весело, и мы хорошо проводим время", - поделились впечатлениями Дмитрий Рублевский и Елизавета Яроцкая.

Взрослые артисты мюзикла с юмором относятся к своим героям. Они тоже ученики "Новогодней академии", но уже Морозцы-старшеклассники. "Мы учимся забрасывать мешочки с подарками в носочек и побеждать Кощея, а еще изучаем, чем отличаются снежинки. Наш спектакль учит вере в волшебство и чудеса, а также тому, как делать правильный выбор. Нужно верить в себя и работать над собой, чтобы в дальнейшем все получилось", - рассказал артист театра эстрады Богдан Красилов.

Сегодня в рамках акции "Наши дети" музыкальный спектакль посетили представители общественных объединений "Большая семья", "Белорусская ассоциация многодетных родителей", "Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам", "Паруса надежды" и других.

"У нас четверо деток. На мюзикл мы пришли всей семьей. Это хороший современный спектакль. Старшие - Варвара и Тимофей - особенно внимательно смотрели постановку. 2018 год осуществил нашу заветную мечту, и Новый год мы уже встретим в своей квартире. Мы мечтаем, чтобы на все хватало сил и терпения", - поделилась впечатлениями и желаниями многодетная мама, член Белорусской ассоциации помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам Екатерина Железовская.

"Молодежный театр эстрады мы посещаем регулярно и с большим удовольствием. Театр любят все члены нашей организации "Паруса надежды". Детские представления всегда яркие, красочные, зажигательные. Дети всех возрастов не могут усидеть на месте. Хорошо, что здесь, на проспекте Победителей, 14, площадь позволяет и потанцевать, и побегать", - отметала Екатерина Новикова. Она пришла на представление вместе со своей дочкой и ее подружкой.

Представитель благотворительного общественного объединения "Паруса надежды" Оксана Мазур отметила, что на представлении были дети из детских домов. "Мне кажется, для них надо чаще проводить такие акции. Прекрасное представление, дарящее ощущение праздника. И, конечно, всем запомнится хоровод вокруг елки и игры с Дедом Мороз и его помощниками", - поделилась впечатлением она. "В "Новогодней академии" весело всем! Пусть никто из ребят не скучает и помнит, что нельзя тратить время впустую!" - пожелал ее сын Степан.

Ольга АНТОНЕНКОВА,

Фото Геннадия ЖИНКОВА.-0-

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репортаж, театр
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