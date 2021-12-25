РЕПОРТАЖ: То ли граммофон, то ли мясорубка: удивительные экспонаты краеведческого музея Полоцка

Краеведческий музей Полоцка 26 декабря отпразднует 95-летний юбилей. Что за раритеты в нем можно увидеть, какой квест пройти и как стать знатоком истории столицы древнейшего восточнославянского княжества - читайте в нашем материале.

Место прописки

Музей находится на берегу Западной Двины, в красивом краснокирпичном здании конца ХІХ века - бывшей лютеранской кирхе. Другого такого памятника неоготики в Полоцке нет. Здесь краеведческий музей находится с 1950 года, а первую свою экспозицию представил в другом знаковом для города месте.

"Во время подготовки к 95-летию музея мы пролистали все архивные документы, изучили периодику, начиная с 1926 года, и многое для себя открыли, - поделилась заведующая Краеведческим музеем Полоцка Ирина Воднева. - Первая экспозиция музея была представлена в стенах уникального памятника - Софийского собора. Это произошло в воскресенье, 26 декабря 1926 года. Выставка была небольшой, ведь в советские годы упор делался на новое время. Тем не менее экспонаты музей представил интересные. К XVIII веку в Полоцке было множество храмов разных конфессий и немало представителей католических орденов: иезуиты, доминиканцы, францисканцы, бернардинцы. Каждому принадлежал целый монастырский комплекс. Часть предметов из доминиканского монастыря и была продемонстрирована в первой экспозиции музея".

Приблизительно через год после официального открытия краеведческий переехал в кирху, но и здесь ненадолго задержался. После Великой Отечественной войны его снова на короткое время принял Софийский собор. Сейчас на двух этажах кирхи размещено несколько выставочных залов, экспонаты в которых поведают, как Полоцк стал колыбелью белорусской государственности и духовности.

Раритету 7 тыс. лет

Коллекция музея насчитывает около 2 тыс. экспонатов. С первого взгляда уникальность многих из них сложно оценить. Небольшие осколки глиняного сосуда, железные предметы быта... Но за всеми этими экспонатами скрывается история в несколько тысяч лет.

"Коллекция археологии у нас очень большая, - замечает Ирина Петровна. - В планах даже открыть отдельный музей. Сейчас наиболее интересные вещи представлены в экспозиции. Мы включаем их во все игры, конкурсы, которые проводим".

Среди таких редких экземпляров - "Люстратор полоцкий". Рукописная книга конца XVIII века была представлена в первой послевоенной экспозиции. В 1772-м году полоцкие земли по правую сторону Западной Двины принадлежали Российской империи, по левую - Речи Посполитой. Иезуиты имели имущество по обеим, в связи с чем сюда был направлен люстратор для описи движимого и недвижимого имущества. Интересно, что параллельно он делал еще и анализ прибылей, расходов.

Раритетная вещь - меч времен викингов. Его выкопал экскаваторщик из глубины более 3 м в 1950-е годы при строительстве завода стекловолокна. Предположительно, на том месте был некрополь (такие места еще называли "волотовки" из-за того, что там хоронили волотов-воинов). Меч целиком сохранился, может, потому, что это оружие изготавливалось из лучшего металла. Когда его изучали ученые Москвы под ультрафиолетом, то обнаружили недалеко от рукоятки надпись - Ульфберт. По всему бывшему Советскому Союзу таких мечей всего 14, в Европе - не более 100.

Лепной горшок VIII-IX веков из полоцкого городища. Именно в том месте более тысячи лет назад поселились первые жители Полоцка. Город назвали по имени притока Западной Двины - Полоты. Полоцк занял очень выгодное положение на пути из варяг в греки, поэтому жизнь здесь быстро забурлила.

Бронзовый топор - артефакт, которому около 4 тыс. лет. Найден не так давно недалеко от Полоцка. Подобных экспонатов очень мало, ведь бронза - не белорусский сплав металла, а привозной. Можно легко предположить, как он оказался в наших землях. Поскольку Полоцк находился на пересечении больших торговых путей, его жители быстро поняли, что такое таможня и как на импортных товарах можно зарабатывать. Местные красавицы издавна носили на себе балтийский янтарь, крымские бусины с позолотой, пользовались самшитовыми кавказскими гребнями. Они умели совмещать языческие и христианские атрибуты в своем наряде. С одной стороны вешали заступницу Богородицу, с другой - змею-защитницу. В музее можно увидеть удивительные подвески-амулеты: ложечку, что считалась символом достатка, лунницу, оберегавшую от несчастий, лошадку, которая помогала на охоте или во время войны. Мода, наверное, за столько лет мало в чем изменилась, и сейчас девушки собирают маленькие подвески-шармы на один браслет и верят в их магические свойства.

Узнать о землях играючи

Традиционные выставки далеко не все, что можно посетить в краеведческом музее. Здесь устраивают квесты и квизы. Так, играючи, предлагают познакомиться с экспонатами, а еще получить подарки. Интересно всем - проверено многочисленными гостями музея. Одна семья даже так креативно день рождения ребенка отметила. Пришли большой группой - родители, дети и их друзья - разделились на команды, получили задания, изучили экспонаты музея, подготовили ответы. Лучшие участники были отмечены грамотой "Знаток полоцкой земли". Довольные и счастливые, обещали еще не раз сюда вернуться. Уже на другой квест.

Призы получат и участники викторины, посвященной истории музея. Чтобы правильно ответить на ее вопросы, нужно внимательно следить за всеми материалами, которые собрали сотрудники учреждения, листая периодику за 95 лет, где упоминалось что-либо про музей.

Подсказка нашим читателям не из Полоцка: краеведческий музей можно посетить дистанционно. Уникальные экспонаты представлены на его сайте. Информацию о них, а также игры, кроссворды и онлайн-игру "Лента времени. Из истории Полоцка!" ищите в рубриках "Не выходя из дома" и "Экспозиция".

В 2022-м мы будем праздновать 1030-летие православия на белорусских землях. Годом появления христианства в Беларуси считается именно 992-й, когда была основана Полоцкая епархия.

В экспозиции музея много предметов, возле которых посетители часто останавливаются с вопросом: что это? Гадают: и на граммофон похож, и на мясорубку, и даже немного на швейную машинку... О таких загадочных экспонатах, которыми пользовались наши предки в быту, сотрудники создали видеорассказы под названием "Магия музейной витрины".

Светлана КИРСАНОВА,

Фото Рамиль НАСИБУЛИН,

газета "7 Дней".-0-