РЕПОРТАЖ: Улицы "Славянского базара в Витебске" живут в ритме нон-стоп

Раз году в Витебске просыпается дух бодрости и веселья, который захватывает в плен прохожих всех возрастов и национальностей и заставляет их с утра до утра бродить по ярко украшенным улицам, радоваться небывалому празднику и делать тысячи фотоснимков на память. Такая волшебная атмосфера братского единства заполоняет город на Западной Двине во время "Славянского базара". Тысячи участников и гостей форума искусств съезжаются из разных стран в Витебск, чтобы встретить хороших друзей, себя показать и на других посмотреть. Корреспондент БЕЛТА отправилась на улицы города, чтобы лично убедиться, как протекает фестивальная жизнь в режиме нон-стоп.

Когда оказываешься в зоне воздействия фестиваля, то создается впечатление, что город гудит, как улей: тротуары заполнены прохожими, за движением на дорогах, и особенно на напряженных перекрестках, следят регулировщики, а в жарком воздухе витают ароматы барбекю, специй и предстоящих интересных перформансов. И всюду-всюду рассеяны островки творчества. Здесь художники, там музыканты или певцы, где-то зажигают танцоры, а отдельной плеядой выступают ремесленники. Конечно, не стоит забывать и о мастерах кулинарного искусства, потому что, как говорится, фестиваль фестивалем, а вкусно поесть хочется всегда.

Одним из центральных мест притяжения жителей и гостей фестивального Витебска становятся торговые ряды. Лично я первым делом прохожу по Городу мастеров, пока наплыв посетителей невелик, чтобы оценить, насколько изменился ассортимент. Для меня это давно объект номер один: здесь ищу что-то оригинальное, необычное, отличающееся от похожих и уже не привлекающих внимание вещей, а заодно подпитываюсь вдохновением, ведь и сама что-то умею творить руками. Поэтому мой выбор в отправной точке был очевиден.

В этом году приятно удивил и порадовал подход организаторов ярмарки-продажи: на каждой палатке или у столов с товарами были листки с именами и контактными данными ремесленников. У некоторых мастеров прикладного творчества имелись распечатанные или выбитые на деревянных табличках QR-коды со ссылкой на профиль в Instagram или другой соцсети. То есть если какой-то из имеющихся на витринах товаров не устраивает по цвету, форме, деталям, то можно позже найти мастера в интернете и сделать индивидуальный заказ. Очень удобная новинка, надеюсь, в следующем году ее сохранят. Все-таки не воспользоваться такими преимуществами технического прогресса будет просто грешно.

Мой цепкий на эксклюзивы взгляд привлекли интересные украшения. Это колье, составленные из цветных полупрозрачных деталей, напоминающих миниатюрные пузатые колбочки, стеклянных шариков, и браслеты из цветных блестящих перышек, листиков, цветов. Оказалось, что это все - стекло. Расспросила у продавца - минчанки Юлии Сафоновой, что это за техника, и попросила поделиться секретами изготовления таких необычных поделок.

"Я изготавливаю изделия в стиле лэмпворк. Это известная техника. Особенно развита она в Америке, но начало положено в Италии на острове Мурано. Кстати, на родине лэмпворка эта техника используется в утилитарных целях: в основном там изготавливают кухонную утварь - бутылки, стаканы. Стекло-исходник заказываю из Италии - муранское, но иногда беру чешское, немецкое, американское. У них всех неповторимые цветовые гаммы, такое разнообразие не стесняет творческий порыв. Для изготовления подобных поделок нужна специальная печь для разогрева стекла, при котором оно становится пластичным", - рассказала мастер.

Оказывается, материал нужно довести почти до 700 градусов, чтобы он стал податливым и из него можно было что-то изготовить. А при 1200 градусов стекло приобретает вид жидкости. Шарики и другие фигурки нужно выдувать самому, без помощи каких-то технических приспособлений, через специальную трубку. Почти как детский воздушный шарик надувать. Только надо еще следить, чтобы стекло не застыло раньше времени, не лопнуло и не капнуло на одежду. Затем готовые детали обжигаются - закаляются при 500 градусах, чтобы молекулярная решетка стала прочнее и стекло не лопнуло. Вот при таких экстремальных температурах мастер творит, причем красоту, на которую и посмотреть приятно, и выгулять в люди не стыдно даже с вечерним нарядом.

Юлия по образованию художник и дизайнер, поэтому украшения в стиле лэмпворк ей близки по профессии: к ним тоже нужно применять креативный подход, подбирая наиболее выгодные цветовые сочетания и оригинальные формы. О своем увлечении она может рассказывать часами, и такого мастера очень интересно послушать. Также создательница необычных украшений призналась, что хотя и занимается лэмпворком три года, до сих пор продолжает постигать все новые и новые его грани.

В этом году особо порадовало значительное уменьшение в Городе мастеров одномастного ширпотреба. Интересных изделий стало гораздо больше. Картины из кожи, изделия из дерева и металла, оригинальные украшения, вокруг которых дамы застывают в благоговейном трепете, меховые шапки, варежки, жилетки, "заготовку" которых можно начинать уже и таким знойным летом - это далеко неполный ассортимент того, что можно приобрести в качестве сувенира. Это хорошая альтернатива магнитикам на холодильник: практично и память о посещении Витебска останется надолго. Пожалуй, это один из самых приятных подарков для участников и гостей фестиваля. Не могу не отметить, что градус интереса к "Задзвінскаму кірмашу", где традиционно находят прописку ремесленники, подогрелся очень хорошо - почти как стекло до состояния жидкости.

Продолжив свои исследования ассортимента на прилавках, я заметила красивые шкатулки, кулоны и кубки моего любимого благородного бордового цвета. Оказалось, что их в Витебск привезли гости из Дагестана. Потомственный мастер Магомедали Магомедалиев, представляющий третье поколение династии деревообработчиков, оказался на "Славянском базаре" по приглашению администрации областного центра. Со своими интересными изделиями он бывал не раз на большом празднике в Александрии Могилевской области. Там их в этом году заметила делегация Витебской области, в числе которых были представители Витебского горисполкома, рассказавшие мастеру о фестивале искусств.

"Это изделия из дерева. Деревообработкой занимался мой дед. У меня нет художественного образования, но меня с детства обучали этому ремеслу, поэтому я достиг определенных успехов. Для прочных и долговечных изделий использую твердые породы - грецкий орех, кизил, боярышник, бук. Сперва заготовку нужно разукрасить, сверху нанести рисунок. Раньше мастера поверх рисунка забивали серебро, а примерно 150 лет его заменяет мельхиор. Дальше изделие шлифуется, красится натуральной бордовой морилкой и наносятся 7 слоев лака, чтобы рисунок не тускнел. Это искусство уникально тем, что аналогов ему нет во всем мире, но нечто похожее есть у иранцев. Видимо, когда по территории нашей страны проходил Великий шелковый путь, наши предки его заимствовали и переделали под себя. Искусство достаточно молодое, зародилось примерно 250 лет назад, и с тех пор передается из поколения в поколение", - поведал увлекательную историю мастер.

У гостя из Дагестана есть свой родовой орнамент, который называется "анчи", что на русский язык переводится как "вспаханное поле". Его мастер наносит на многие изделия. Разнообразие орнаментов большое, и у каждого есть название: мышиный хвост, корыто, бровь, улица, глаз. А есть и такие, что с аварского на русский язык даже не переводятся. Этому ремеслу Магомедали обучает и своих детей, а вскоре у него появятся и другие ученики, которым он будет передавать секреты деревообработки, чтобы сохранить древнюю технику и расширить число умельцев.

Гость из мусульманской страны в разговоре отметил, что ему очень понравился Витебск: чистота в городе, люди очень приветливые, отзывчивые, дружелюбные. Он успел немного прогуляться по окрестностям и поинтересовался, какие достопримечательности можно посмотреть в городе в более свободный день. Магомедали заодно попросил совета в выборе сувениров для родных. Я порекомендовала ему белорусский шоколад, с которым он точно не прогадает и угодит сладостями всем от мала до велика.

Затем я отправилась дальше исследовать просторы охваченных творчеством улиц. На подворьях, которые представляли районы Витебской и других областей, глаза разбегались от всевозможных поделок. Особенно милыми сердцу любого белоруса были рушники, вышиванки, пояса, соломенные, глиняные и льняные изделия. Наше, родное, пусть и отличающееся деталями и элементами декора, но исконно народное. Подумала, вот бы и мне облачиться к рубашку с белорусским орнаментом и заиграть на глиняной птичке-свистелке.

Одну из таких домашних "хаток" привезли работники культуры из Лиды Гродненской области, уже постоянные участники фестивального движения, причем не только в Витебске. Здесь вся палатка была увешана ткаными рушниками и ковровыми дорожками ручной работы. Представители творческой "диаспоры" были облачены в костюмы, близкие к аутентичным. Как мне рассказали позже, умелые мастера Лидского районного центра народного творчества (РЦНТ) кропотливо восстанавливают их из найденных в этнографических экспедициях образцов.

"Для рушников в наших краях издавна ткали фактурное полотно, и цветные вкрапления делали только ближе к краю, оставляя почти весь центр белым. Украшающее края таких полотенец кружево вязали крючком. Эти образцы - наше наследие, восстановленное из оригиналов. Они являются элементом нематериального культурного наследия, признанного Министерством культуры и зарегистрированного в 2018 году. Что касается традиционных тканых поясов, то для Гродненщины характерны двухцветный центр и разноцветные края, с обязательным присутствием желтого и зеленого цветов. Также в нашем районе, почти как и повсеместно в Беларуси, были развиты соломоплетение, лозоплетение, керамика", - рассказала мастер отдела ремесел и традиционной культуры Лидского РЦНТ Валентина Сильванович.

Город, в котором родилось и жило немало художников, сложно удивить новыми шедеврами изобразительного искусства, однако живописцы неизменно приезжают на малую родину Шагала и Пэна, чтобы оставить здесь частичку своего прекрасного творчества. Они как предлагают готовые произведения, так и рисуют свежие на месте, включая портреты прохожих. Эх, однажды я все же найду пару свободных часов и отниму внимание уличного художника, который запечатлит меня на холсте. Надо будет только попросить ужать мне щеки, уменьшить чуточку носик, выровнять разрез глаз и добавить во взгляд выражение этакой фам-фаталь. Не знаю, что в итоге получится, но от шаржа я тоже не откажусь.

Что до танцевально-вокально-инструментальной составляющей уличной жизни фестивального Витебска, то здесь диапазон охватывает почти все направления. На сцене, временно возведенной на пересечении пешеходных троп - площади возле памятника Пушкину, звучат народные, современные, зарубежные ритмы. Это творческие коллективы стараются впечатлить прохожих хореографическим и вокальным мастерством, сыграть что-то эдакое. Если собрать их всех воедино, то получится большущий ансамбль интернациональной песни и пляски, который не стыдно вывезти на знаменитые и престижные концертные площадки мира. Вполне может статься, что такому коллективу рукоплескал бы даже дондонский "Уэмбли", а его мечтает покорить сам Димаш Кудайберген.

Прохаживаясь по улицам, я присматривалась, на что больше всего клевали зрители. Почти никого не оставили равнодушными зажигательные ритмы бразильских барабанов. Танцевально-инструментальный номер коллектива Baraband собрал вокруг себя толпу. Взрослые повторяли ритмы за артистами, хлопая в ладоши, а детишки без стеснения танцевали. Параллельно с основной точкой сбора самодеятельных артистов по всем пешеходным улицам были разбросаны музыканты - как одиночки, так и малыми группками, хип-хоперы, брейк-дансеры, певцы.

Трио парней, поражающих слушателей чистейшей импровизацией, притягивало зрителей, словно магнитом. Герман Бондаренко, Кирилл Киприн и Евгений Козлов - воспитанники Витебского государственного музыкального колледжа имени И.И.Соллертинского, двое из них уже стали выпускниками прославленного учреждения образования. На "Славянском базаре" они джемили в таком составе впервые. Кирилл и Евгений на барабанах дополняли звуки белорусской волынки - дуды, на которой играл Герман. Кое-кто из ребят уже знаком с уличной "сценой" фестиваля. "Быў добры выпадак сабрацца, вось і сабраліся, добра пойгралі", - отметил Герман, профессионально освоивший в колледже баян. Публика воздавала должное ребятам, а девушки-азиатки считали для себя обязательным пунктом снять выступление музыкантов на телефон.

Если кто-нибудь все же думает, что с наступлением сумерек жизнь в фестивальном Витебске начинает утихать, то он очень ошибается. Как только на город опускается тьма, просыпается новая смена творческой "мафии", берущая улицы под свой неугомонный контроль.

На смену торговым рядам заступили развлекательные игры и аттракционы. Один из таких я и застала после 11 ночи на улице Суворова. Представителям сильной половины человечества предлагалось провисеть на турнике 120 секунд и получить приз. Казалось бы, 2 минуты - такая малость. Однако пока я наблюдала за ходом испытаний на самый цепкий хват, ни одному мужчине не удалось выдержать положенное время. А ведь этим парням предстоит удержать в руках птицу удачи и свою любовь! Тренируйтесь, ребята, пригодится.

И конечно, невозможно обойти вниманием кулинарную составляющую жизни "Славянского базара". Не могу не рассказать о случайной находке - уголке "Лакомый край", который примостился на берегу реки Витьба сразу за Пушкинским мостом. Необычные круглые жаровни-гриль источали ароматы жареного мяса, запеченных овощей и фруктов. Видели когда-нибудь, как жарят ананасы и груши на гриле? Пробовали? Вот там такие изыски как раз и готовили.

Работники этой точки общепита, приехавшие из Минска, рассказали, что отличие приготовления одной и той же еды в помещении ресторана или кафе и на улице значительно отличаются. Например, только на круглых жаровнях, которые меня и привлекли, можно создать настоящий кулинарный шедевр без особых усилий. Березовые и ольховые дрова придают мясу ни с чем не сравнимый аромат дыма, а форма уличного гриля позволяет как бы запечатать весь сок мяса внутри. Еще здесь получаются удивительно вкусные рыба и лангусты. А уж какой плов создается в казане! Можете поверить, такого вы нигде не попробуете, я протестировала, одобряю на все сто. И шампиньоны на гриле здесь просто божественные, язык можно проглотить.

Я поинтересовалась у поваров, что из представленных изысков предпочитают жители Витебска и гости фестиваля. Оказалось, что гастрономические вкусы посетителей уличного кафе по большей части консервативные: предпочтение отдается шашлыку, несмотря на широкий выбор других блюд.

Вот так фестиваль "Славянский базар" заполняет не только ведущие сценические площадки города, но и бурным фонтаном расплескивает творчество и веселье по близлежащим улицам. Невероятно сложно не проникнуться искусством, весельем, танцами, песнями. Хотите лично убедиться, что бит сердца фестивального города никогда не останавливается? Приезжайте к нам, будем рады видеть вас в городе на тихоструйной Витьбе.

Алеся ПУШНЯКОВА,

фото автора, Александра Хитрова

БЕЛТА.-0-