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РЕПОРТАЖ: Уникальные игрушки от 120 белорусских семей украсили новогоднюю елку Большого театра

Культура 03.01.2019 | 17:04
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Победителей конкурса "Новогодняя театральная игрушка" наградили в Национальном академическом Большом театре оперы и балета Беларуси. В этом году 120 семей из самых разных уголков Беларуси прислали на конкурс 140 игрушек. Организаторы были поражены фантазией участников и материалами, из которых сделаны новогодние украшения. Работы конкурсантов оценили и корреспонденты БЕЛТА.

Сегодня Большой театр Беларуси позволил взрослым и детям на один день окунуться в настоящую сказку: стать участниками новогоднего театрального представления, сделать селфи с королем, королевой и множеством других сказочных персонажей, получить сладкие подарки. Но основное внимание приковали к себе новогодние игрушки, сделанные руками белорусских семей, которые заняли почетное место на театральной елке.

Работы, присланные на конкурс, действительно восхитительные. Здесь шары, шишки, балерины, лошадки и символы наступившего года. К слову, перед жюри стоял непростой выбор - каждая из 140 новогодних игрушек уникальна по-своему. В итоге обладателем Гран-при конкурса стала семья Кузнецовых. Братья Михаил и Арсений с мамой Анной создали из папье-маше двух муз древнегреческой мифологии - Мельпомену и Терпсихору.

Семья участвует в конкурсе уже во второй раз. "В прошлом году мы участвовали с плюшевой игрушкой. На этот раз решили использовать театральных персонажей. Для этого подробно изучили историю Большого театра, фасад которого украшают статуи муз. Арсений выбрал себе музу танца Терпсихору, Михаил - музу трагедии Мельпомену. Из чего мы их сделали? Мы решили, что папье-маше - идеальный вариант. Мастерили по вечерам, на это ушло около недели", - рассказывает Анна.

"Я детям стараюсь объяснять, что в конкурсах нужно обязательно участвовать. Если что-то подарят, то это будет приятное дополнение, но самое главное - участие", - добавила она.

Баба-Яга принесла семье Семченко первое место. К слову, Наталья Семченко и ее дети Егор и Татьяна в Большом театре впервые. "Идея пришла случайно. Я спросила у детей, кто в Новый год главный кроме Деда Мороза, и они дружно ответили, что Баба-Яга. Так родилась наша кукла. Сначала делали каркас из пластилина, потом его обклеивали, голову смастерили из папье-маше, тело сделано из проволоки и синтепона, все остальное текстильное", - рассказывает Наталья.

Над Бабой-Ягой семья трудилась около месяца. "Боялись не успеть. Кстати, на конкурс мы присылали еще и Гнома. Его можно найти на театральной новогодней елке. Все делали вместе с детьми. Папа тоже помогал советами. Очень приятно, что нашу работу так оценили. У нас масса впечатлений, эмоции переполняют", - отметила она.

Второе место - у Дарьи Филатовой и ее Мышиного короля.

"Мы все делали от души. Старались сделать реконструкцию платья, жабо, которое носили в те времена. Пытались повторить известный мультипликационный образ. Делали куклу две недели. Мы впервые участвуем в проекте и впервые делаем игрушку. Работа кропотливая, но очень интересная. Инициатором была дочка, она меня и подбила на эту авантюру", - рассказала мама Дарьи Марина Филатова.

Третье место - у семьи Ставер. Папа Руслан, мама Елена, дети Настя и Артем коллективным трудом создали композицию "Балет".

"Это полностью ручная работа, использовано несколько техник. В основном наша балерина создана из бумаги и салфеток. Все дружно принимали участие. Папа делал самую тяжелую работу - каркас нашей балерины, а мы с детьми создавали образ куклы. Все делали из подручных материалов. По вечерам все собирались: дети приходили из школы, мы с мужем после работы - и творили. Мы же семья, поэтому у нас все получилось", - нахваливает свою новогоднюю игрушку Елена.

По ее словам, активно к работе подключились также дедушки и бабушки. "Всего мы прислали на конкурс четыре игрушки: две шишки, шар и нашу балерину. Здесь главное - вдохновение. В следующем году обязательно будем участвовать с новой куклой. Мы, кстати, и дома свою елку украшаем игрушками ручной работы", - добавила участница.

Дети Настя и Артем на седьмом небе от счастья. "Мы были приятно удивлены, когда узнали, что стали одними из лучших. Нам очень нравится наша новогодняя игрушка. Наша балерина самая красивая", - рассказывают с улыбкой дети.

Приза зрительских симпатий на этот раз удостоена забавная Ведьмочка Ягуня от семьи Емельяновых.

Все победители получили главный приз от театра - возможность увидеть сказочный балет Петра Чайковского "Щелкунчик". А партнеры и спонсоры детского театрального проекта учредили более 20 своих номинаций.

Конкурс "Новогодняя театральная игрушка" в этом году юбилейный, пятый по счету. И на него белорусские семьи прислали рекордное количество работ - 140. "Конкурсные работы поступали в течение всего декабря. При их изготовлении использованы самые разнообразные материалы: бумажные салфетки, ватные палочки, макароны и многое другое. Принимать участие в таком конкурсе просто необходимо. Во-первых, это то, что нас объединяет. Во-вторых, завтра большинство игрушек уедет в детский дом №5 Минска и порадует деток частичкой семейного тепла в канун Рождества и старого Нового года", - рассказала заместитель гендиректора Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси Светлана Казюлина.

По ее словам, жюри было непросто. "У нас традиционно работало профессиональное жюри. В его числе дизайнеры, компьютерные графики, люди, которые непосредственно занимаются сценическими костюмами, главный художник театра и многие другие. Поверьте, выбор всегда сделать очень сложно. Но в конкурсе представлено более 25 номинаций, отмечен и самый младший участник, которому только полтора года, и самый оригинальный балетный персонаж, и необычные материалы, и большие, многодетные семьи, которые принимали участие, дети-сироты, центры детского творчества. Никто не остался без внимания", - добавила заместитель гендиректора.

Она подчеркнула, что абсолютно все участники получили дипломы. Кроме того, учрежден специальный приз от Большого - экскурсия по театру в удобное для семьи время и возможность посетить всемирно известный спектакль "Лебединое озеро". Такого права удостоена Кристина Вольская за композицию "Золушка спешит на бал".

"Конечно, мы благодарим всех родителей, всех бабушек и дедушек, ребят, которые приняли участие в нашем конкурсе. Лучшие работы остаются для будущего музея игрушки нашего театра, который мы планируем открыть в скором времени, чтобы зрители могли порадоваться за действительно талантливые семьи. Остальные шедевры будут дарить радость воспитанникам детского дома. Приятно отметить, что из года в год среди участников встречаются одни и те же имена. К слову, некоторые игрушки начали приходить в театр еще до старта конкурса. Это большой талант - придумать этот шедевр, найти время, чтобы воплотить все задуманное в жизнь", - сказала Светлана Казюлина.

Конкурс завершился, но эмоции и впечатления, полученные участниками, запомнятся надолго. Все финалисты единодушно заявили, что в следующем году создадут новых волшебных персонажей, чтобы подарить радость праздника детям из детских домов, куда каждый год отправляются работы участников.

Светлана СУХАРКО,

ФОТО Максима ГУЧЕКА,

БЕЛТА.-0-

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Теги
конкурс, репортаж, театр
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