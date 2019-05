РЕПОРТАЖ: В погоне за хрустальным микрофоном "Евровидения-2019"

Сегодня разрешится главная интрига международного конкурса песни "Евровидение-2019": мы узнаем имя очередного обладателя хрустального микрофона. На главную сцену песенного форума в Expo Tel Aviv выйдут представители 26 стран. Накануне состоялась генеральная репетиция финального шоу. Жюри уже выставило свои оценки, зрители проголосуют сегодня. Корреспонденты БЕЛТА также в числе первых смогли оценить выступления финалистов.

Тель-Авив готовится к финалу "Евровидения-2019" На главную сцену песенного форума в Expo Tel Aviv выйдут представители 26 стран. Под первым номером выступит певица Микела из Мальты с композицией "Chameleon", закроет финальное шоу выступление испанского певца Miki с песней "La venda".

РЕПОРТАЖ: Столица "Евровидения-2019" глазами туриста В эти дни к Тель-Авиву приковано повышенное внимание. В город съехались тысячи поклонников и фанатов международного конкурса песни "Евровидение". Об этом здесь говорят повсюду.

Финальное шоу "Евровидения-2019" откроет певица Микела из Мальты. Зрители уже хорошо знакомы с ней и ее композицией "Chameleon" по второму полуфиналу.

Впервые на сцену Expo Tel Aviv под четвертым номером выйдет дуэт S!sters из Германии, который исполнит песню "Sister". Вокально певицы справляются безупречно, однако букмекеры скептичны насчет Германии, пророча ей место лишь в ТОП-20.

Пятым на сцену выйдет российский певец Сергей Лазарев - один из фаворитов конкурса. Превосходный вокал и восхитительный номер с зеркалами. Зал сразу оживает при первых нотах песни "Scream".

Еще один фаворит "Евровидения-2019" Джон Лундвик из Швеции. Композицию "Too Late for Love" он исполнит под 9-м номером. Во время генеральной репетиции зал не только бурно аплодировал Джону, но и активно подпевал ему. Что ж, посмотрим, как в финале зрители оценят его выступление.

Главный фаворит конкурса - Дункан Лоуренс из Нидерландов. Песню "Arcade" в его исполнении хочется слушать вновь и вновь. И реакция зала тому подтверждение.

Впервые в финале мы услышим израильского певца Коби Марими и его песню "Home". Хороший вокал и номер в мрачных темных тонах. Букмекеры не прогнозируют Израилю высокое место.

Великобритании выпал 16-й номер для выступления в финальном шоу. На конкурсе ее представит певец Майкл Райс с песней "Bigger Than Us". Во время генеральной репетиции песня исполнена вокально чисто. Номер разнообразят появляющиеся на экране разноцветные галактики и падающие звезды.

И вот, наконец, самый динамичный и живой номер финального шоу. На сцену выходит белорусская исполнительница ZENA. Ее песню "Like it" в Израиле знают и напевают многие. Юная певица с первого своего выступления в полуфинале покорила всех своей энергетикой, хорошим вокалом и желанием побеждать.

Google составил рейтинг участников "Евровидения-2019", ZENА - в пятерке Финал "Евровидения-2019" пройдет 18 мая. "Но уже сегодня вы можете узнать, кто выиграет по версии пользователей Google Поиска", - говорится в пресс-релизе компании.

Виктор Дробыш: верю в успех певицы ZENA в финале "Евровидения" "Я верю в ее успех и уверен в том, что за такими, как ZENA, будущее. Как сложатся места в финале - это, конечно, важно, но самое главное уже сделано", - сказал продюсер певицы.

Номер певицы ZENA украсит финальное шоу "Евровидения" - французский журналист "ZENA - молодая девушка, у которой много энергии. Ее песня очень подвижная и энергичная. Номер белорусской участницы станет хорошим украшением финала", - сказал Фабиан Рондан.

ZENA стала открытием "Евровидения-2019" - представитель делегации Литвы "В самом начале песня "Like it" показалась мне не очень удачной. Но после того как я увидел первую репетицию белорусской исполнительницы, понял, что она пройдет в финал", - сказал представитель делегации Литвы Эрик Лиман.

Номер белорусской участницы в финале "Евровидения" энергетически станет гораздо сильнее - режиссер "Мы внесем небольшие правки, что касается света, звука, раскадровки - это то, что нам позволено, кардинально мы не можем ничего менять", - рассказал режиссер номера Андрей Царь.

Неплохие шансы на победу и у французского исполнителя Билала Ассани. Песня "Roi" о том, что каждый человек может добиться поставленной цели, несмотря ни на что, не оставляет зрителей равнодушными.

Высокие позиции прогнозируют букмекеры и итальянскому исполнителю Махмуду. Песня "Soldi" прозвучит в финале также впервые. Номер достаточно прост и сопровождается постоянно сменяющейся графикой: от синих треугольников до перевода строчек песни на английский и изображений самого Махмуда.

В конце финала выступят еще два фаворита "Евровидения". Это Лука Хенни из Швейцарии с песней "She Got Me" и парящая в воздухе австралийская певица Кейт Миллер-Хайдке, исполняющая композицию "Zero Gravity".

Закроет финальное шоу выступление испанского певца Miki с песней "La venda". На сцене использованы декорации в виде коробки, представляющей из себя дом в разрезе, состоящий из 6 комнат, в которые заходит певец вместе с танцорами. Букмекеры неохотно верят в высокие позиции Испании в финале.

Трансляция финального шоу начнется в 22.00. Традиционно вести ее будут телеканалы Белтелерадиокомпании: "Беларусь 1" и международный спутниковый "Беларусь 24" . И уже далеко за полночь мы узнаем имя победителя "Евровидения-2019". Присоединяйтесь. Будет интересно.

Светлана СУХАРКО,

ФОТО Геннадия ЖИНКОВА,

