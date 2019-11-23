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23 ноября 2019, 17:37

РЕПОРТАЖ: В шаге от хрустального микрофона - как прошла генеральная репетиция детского "Евровидения-2019"

Елизавета Мисникова
Елизавета Мисникова
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Генеральная репетиция детского "Евровидения" - самая ответственная перед финальным шоу. Здесь уже нельзя вносить коррективы. В первой половине дня состоялась генеральная репетиция с участием прессы. Вечером пройдет еще один генпрогон, именно по его итогам национальное жюри от каждой из стран-участниц конкурса выставит свои оценки. Нельзя передать словами волнение юных исполнителей, но конкурс есть конкурс. Готовность всех участников песенного форума оценили и корреспонденты БЕЛТА.

Особенность генерального прогона в том, что он максимально приближен к финальному шоу. Первыми на главную сцену детского "Евровиденя-2019" выходят участники песенного форума. Напомню, это представители 19 стран.

Все очень красочно и ярко, и ты сразу окунаешься в атмосферу настоящего праздника. Световое решение и оформление сцены достаточно интересные. Просто невозможно оторвать глаз. Поэтому, наблюдаем.

На сцене появляется юная польская певица Марианна Жозефина. Именно она приглашает ведущих финального шоу. На этот раз ими стали победительница детского "Евровидения-2018" Роксана Вегель, а также Ида Новаковска и Александр Сикора. По традиции они приветствуют зрителей и дают старт конкурсу.

Вот и первая визитка, которая переносит нас в Австралию. Страну в этом году представляет Джордан Энтони. К слову, он принимал непосредственное участие в написании музыки и слов для своей конкурсной композиции "Мы поднимемся". А свою первую песню юный исполнитель написал в 7 лет.

Музыка - это особый мир для Джордана. Без нее он уже не представляют свою жизнь. Сегодняшнее выступление прошло прекрасно, были слышны высокие ноты и чувствовалось настроение.

Второй на сцену выходит француженка Карла. Это третий раз, когда страна принимает участие в детском "Евровидении". Композиция "Bim Bam Toi" - трогательная история о первой любви.

Вместе с тем, это отнюдь не баллада, а достаточно динамичный номер с хорошей подтанцовкой.

Единственный дуэт на конкурсе - из России. Татьяна Меженцева и Денберел Ооржак хорошие друзья, которые органично смотрятся на сцене. Татьяна привлекает внимание какой-то особой нежностью и звонким голосом.

Композиция "Время для нас" призывает всех задуматься о своей роли в защите планеты.

Мила Москов из Северной Македонии, согласно жеребьевке, появится на главной сцене детского "Евровидения" под четвертым номером.

Сегодня во время ее выступления возникли технические неполадки, и девушка была вынуждена трижды с перерывом исполнять свою песню "Огонь". Волнение возникло даже в пресс-центре у журналистов, но Мила - настоящий артист, в итоге отработала все четко и чисто.

На сцене испанка Мелани Гарсия, представляющая на конкурсе песню "Марс". Девочка обладает хорошим вокалом, она очень разносторонняя личность и во всем добивается успеха.

Любовную балладу исполнит в финальном шоу Георгий Ростиашвили из Грузии. Его композиция называется "Нам нужна любовь".

Нам показалось, что сегодня Георгий был убедительным как никогда.

Счастливый для белорусов седьмой номер. На сцене исполнительница Лиза Мисникова.

Яркие костюмы, зажигательные танцы и хороший вокал. Именно так можно описать этот номер.

За Лизу в эти дни болеет вся Беларусь. Надеюсь, наша поддержка поможет ей выступить достойно.

Очередная песня с философским смыслом - "Мы - что-то большее". Элиана Гомез Бланко представляет на конкурсе Мальту. Для четырнадцатилетней девочки у нее достаточно сильный вокал.

Наши сердца начинают биться часто. На сцене Эрин Мэй Грув из Уэльса.

В номере на композицию "Биение сердца" используются элементы валлийских танцев. Сама песня также исполняется на валлийском языке.

Ержан Максим приехал из Казахстана. Он хорошо знаком белорусам. Юный исполнитель занял второе место на XV Международном детском музыкальном конкурсе "Витебск-2017".

Для детского "Евровидения" он подготовил трогательную композицию "Не отступай от мечты".

Следующей юной певице выступать, наверное, немного проще. Ведь это ее родина. Вики Габор - участница от страны-хозяйки. Песня "Супергерой" прозвучит в финальном шоу под номером 11.

Преодолеть все невзгоды и страх призывает нас Анна Керни из Ирландии в своей песне "Banshee". Композиция исполняется на родном языке.

Анна - гордость всей семьи, а она у нее большая. В финале за исполнительницу будут болеть два брата-близнеца.

Нежная и голосистая украинка София Иванько. В ее номере нет особых спецэффектов, да этого и не нужно. Голос девочки завораживает и манит в удивительное путешествие в мир музыки. Композиция "Дух музыки" звучит 13-й по счету.

А сейчас танцуем вместе с Мэтью Хинзеном и отправляемся на экскурсию в Нидерланды.

Песня "Танцевать с тобой" - это ожидание встречи с девушкой, которая очень нравится и с которой хочется танцевать. Добавлю, что Нидерладны, так же как и Беларусь, традиционный участник детского "Евровидения".

Армянка Карина Игнатян расскажет о своих мечтах. Композиция получила название "Цвета твоей мечты".

Девочка хочет сказать своей песней, что при желании всего в жизни можно добиться, главное - идти к своей цели и не сдаваться.

Задуматься о будущем земли призывает португальская певица Джоана Алмейда. Планета - это наш дом, который нужно беречь, говорит Джоана словами своей песни "Пойдем со мной".

Экологическая тематика звучит и в композиции "La Voce Della Terra" итальянки Марты Виоле. Творческие гены девочка унаследовала от своих родителей, поэтому не представляет свою жизнь без музыки и танцев.

Албанская исполнительница Исея Чили с балладой "Мой друг детства" выступает предпоследней. На генеральном прогоне девочка берет еще более высокие ноты. К слову, на индивидуальных репетициях многие участники берегут себя, чтобы показать всю многогранность своего голоса во время генерального прогона.

Завершает выступления участников детского "Евровидения-2019" Дарья Врачевич из Сербии. Как мне кажется, выступать последним номером всегда сложнее, но девочка хорошо справилась со своей задачей. Песня "Найди свой голос" также имеет экологический подтекст и повествует о роли человека в жизни планеты.

Представители всех стран-участниц готовы к борьбе. Финальное шоу состоится уже завтра. Его трансляция начнется в 18.00 по минскому времени.

Светлана СУХАРКО,

ФОТО Оксаны МАНЧУК,

БЕЛТА.-0-

Мисникова: у нас боевое настроение и вся наша команда заряжена на победуМисникова: у нас боевое настроение и вся наша команда заряжена на победу
Прямую трансляцию финального шоу будут вести телеканалы "Беларусь 1" и международный спутниковый "Беларусь 24", а также сайт Белтелерадиокомпании. Слоган конкурса в этом году - "Поделись радостью".

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