РЕПОРТАЖ: В Шумилинском районном доме ремесел возрождают местные народные традиции

В Шумилинском районе осталось не так много носителей исконно народных традиций. Старшее поколение уходит, а молодежь стремится жить по-новому. Чтобы не утратить наследие предков, сберечь те крохи старины, которые еще можно отыскать в тихих немноголюдных деревнях, работники Шумилинского районного дома ремесел отправляются в этнографические экспедиции. Каждый визит в отдаленные населенные пункты района важен для мастеров этого учреждения культуры. Поиски характерных для региона рецептов, образцов одежды, вышивки, ткачества, изделий из соломки, лозы, глины не прекращаются. Директор Дома ремесел Анжела Сергеева и мастера, работающие в различных направлениях, рассказали корреспонденту БЕЛТА, как бережно и по крупицам они собирают, возрождают местные традиции и прививают юным и взрослым шумилинцам любовь к народным ремеслам.

Одним из самых древних видов прикладного искусства, распространенном в Шумилинском районе, считается соломоплетение. Изделия из этого природного материала украшали жилища, были элементами одежды и аксессуаров местных жителей.

Шумилинские соломенные пауки служили оберегом домашнего очага и проживающих под одной крышей людей. Интересна традиция использования этого нехитрого изделия, которое изготавливалось из соломки и льняных ниток. До введения Петром I елки в качестве главного новогоднего атрибута крестьянские хаты вместо лесной красавицы украшали рождественские соломенные пауки. Их создавали женщины вместе с детьми. Высушенную соломку резали на 12 равных кусочков и иголкой с ниткой закрепляли в четырехугольные ромбы.

"Это как раз характерная особенность шумилинских соломенных пауков. В Городокском районе, например, они были пятиугольными", - рассказала Наталья Стержанкова, руководитель кружка по соломоплетению. Мастер как никто знает свое дело, ведь уже 21 год она посвящает себя любимому занятию и может рассказать о нем немало. Хотя признается, что хотелось бы узнать о соломке еще больше.

Готового рождественского паука из соломки селяне подвешивали под потолком на целый год. Он считался своеобразным магнитом для негатива, который скапливался в доме. Накануне православного Рождества домочадцы плели нового паука, а старого сжигали вместе со всем злом, которое он притягивал и не выпускал из своих соломенных сетей.

"Шумилинцы, узнав об этой традиции, стали заказывать у нас таких соломенных пауков для украшения квартир и даже офисов. Они соблюдают и народный обряд: в конце года сжигают изделие и приобретают у нас новую "ловушку для негатива", - отметила Анжела Сергеева.

Несмотря на то, что такие изделия сами по себе привлекательные, на новогодние и рождественские праздники их принято дополнительно украшать легкими игрушками. Наталья Стержанкова рассказала, что во время одной из этнографических экспедиций в деревне заметила соломенного паука, которого за неимением лучшего декорировали яркими фантиками от конфет.

Шумилинские соломенный пауки не раз побывали и на международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске", впечатлили гостей форума и участников Города мастеров. Наталья Стержанкова пару лет назад на фестивале проводила мастер-класс по изготовлению красивого и почти невесомого украшения-оберега. Она призналась, что даже при единой технике выполнения пауки у участников мастер-класса получились разные.

Мастер любит работать в смешанной технике, сочетая плетеную соломку со льном. Из-под ее рук выходят необычайно красивые сумки, панно, флажки. Все поделки очень светлые, теплые, наполненные положительной энергией ее создателя. В этом немалую роль играет и сам материал. Его превращение из неприметного стебелька в изысканный предмет декора с легкой руки Натальи Стержанковой происходит как по волшебству.

Да и в заготовке соломки сотрудник Дома ремесел стала настоящим профи: знает, когда нужно сжать колосья, как высушить и хранить хрупкий материал. Оказывается, лучшее время для заготовки соломки - на Ивана Купалу. Рожь, пшеница, тритикале должны быть зеленоватыми. Колоски нужно срезать, разложить соломку на солнце, чтобы она впитала свет и тепло, а заодно и посветлела. И только когда стебли приобретут приятный светло-золотистый цвет, их можно использовать для поделок. А вот если собрать соломку в момент страды, когда с полей убирают урожай зерновых, то получится очень некачественный материал. Стебли будут жесткие, ломкие и даже с черными пятнами.

Кружок по соломоплетению - самый посещаемый в Доме ремесел. "Бывает сложно работать, если у ребенка не развита мелкая моторика рук. Соломка требует скрупулезности и аккуратности, поэтому приходится подбирать для детей изделия попроще", - призналась Наталья Стержанкова. К мастеру на занятия приходят также ученицы золотого возраста.

Еще один природный материал, с которым работают в традиционной технике, - лоза. Мастер лозоплетения Наталья Петрова ухитряется использовать в поделках и сами прутья, и даже кору. После сбора лозы вываривает ее несколько часов, после чего тонкая кора с прутьев слезает, как старая кожа со змеи. Высушенную "оболочку" руководитель кружка по лозоплетению использует в поделках: вплетает в корзины, благодаря чему они смотрятся весьма оригинально и не теряют своей экологичности. А, например, для дочери Варвары в школу на конкурс экокостюмов мастер изготовила юбочку из коры лозы. В таком оригинальном наряде девочка завоевала первый приз.

Наталья Петрова - многодетная мама, у нее четверо детей. Ребята постарше занимались и занимаются в Доме ремесел, в том числе в кружке, которым руководит их самый дорогой человек. На лозоплетение педагог советует отдавать мальчиков и девочек не раньше 11 лет. Ребятишкам помладше с лозой работать сложно, особенно закреплять прутья на плетеном донышке, с которого как раз и начинается обучение в кружке. В качестве донышка используются и уже готовые пластины из ДВП, в которых просверлены дырочки для вставки прутьев в вертикальном положении. Изделия с подобным низом хороши в качестве подносов, невысоких плетеных корзин под фрукты, конфеты, печенье. Они более устойчивые. А еще в них удобно хранить зимой лук, чеснок, фасоль: продукты не портятся благодаря естественной вентиляции и натуральному материалу.

"В старину хозяйки Шумилинщины часто пользовались бульбянками - круглыми плетеными корзинками с толстой крепкой ручкой. В них держали картофель, доставая его из погреба, брали их, наполненные клубнями, для посадки на поле, а также ходили с ними по грибы и ягоды. Сейчас бульбянки расходятся как горячие пирожки: современные хозяйки тоже оценили удобство и прочность подобных корзинок", - рассказала Наталья Петрова.

Не менее интересны для изучения такие виды ремесел, как вышивка и ткачество. Эти виды прикладного искусства исторически тесно связаны между собой. "Домотканые полотна запасливые и трудолюбивые девушки складывали в сундуки для "пасага" - на приданое. Как правило, ткали изо льна, конопли. Полотна получались сероватого оттенка. Перед пошивом от большого рулона отрезался нужный кусок, отбеливался, и хозяйка достаточно быстро шила рубахи, юбки, передники", - рассказала руководитель народного клуба мастеров народных художественных ремесел "Спадчына" Ольга Загвоздова во время экскурсии по выставочному залу Дома ремесел.

Отдельно стоит упомянуть рушники. Их ткали уже с узором или делали на них вышивку. Для повседневного использования рушники ткались преимущественно из невыбеленного льна. Утиральники - тканые полотенца серого цвета - были в ходу дома и даже в бане. А вот праздничные и декоративные образцы значительно отличались внешним видом. В процессе изготовления в основу из отбеленных нитей вплетали разноцветные. Это были браные рушники, которые использовались в качестве свадебных или дорогих подарков по значительному поводу. У готового изделия также делалась бахрома или добавлялись вязанные тонкие кружева. "В шумилинских рушниках, как и в городокских, часто присутствовала ажурная часть, которую делали, вытягивая нити из готовой основы. Получалась сеточка, и по ней вышивался красивый узор", - отметила Ольга Загвоздова.

Это была очень кропотливая работа. Выше всего ценились те рушники, где тканый орнамент украшал все изделие. Девушка, способная создать такой шедевр, считалась искусной хозяйкой и могла претендовать на хорошего жениха. Сваты, приходившие в дом на смотрины, всегда оценивали, насколько большой сундук с приданым приготовила потенциальная невеста. За умницей, красавицей с золотыми руками выстраивалась очередь из хлопцев из зажиточных семей.

Кроме узорного ткачества, для украшения готовых рушников применяли вышивку. Основными цветами в шумилинских рушниках, вобравших в себя признаки витебского и полоцкого образцов с добавлением старообрядческих, были красный, синий и желтый. Преобладал темно-красный. Льняную нить окрашивали природными красителями: в отваре коры ольхи, дуба. А когда в деревне Сиротино уже в XX веке появились магазины, женщины приобретали производственный краситель.

"Отличительной особенностью шумилинских рушников также были геометрические вышитые узоры. Хозяйки в старину придерживались архаичных, уже устоявшихся традиций в декоре. Возможно, потому, что на территории района было много старообрядцев. И в целом ткачество и вышивка были достаточно скромными, не вычурными", - подчеркнула Ольга Загвоздова.

Помимо рушников, дома в Шумилинском районе украшали ковры, подушки и накидки на лавки, выполненные в лоскутной технике. Остатки тканей, старая, непригодная к носке одежда не выбрасывались, а шли, говоря современным языком, во вторичное использование. Из разноцветных кусочков составлялись пестрые наволочки на подушки, прикроватные коврики, постилки.

"На территории района были распространены так называемые молельные коврики: их стелили перед иконой в красном углу, чтобы становиться на них коленями и читать молитву. Их делали как раз из лоскутков. Изготавливали также коврики из плетеных тканевых косичек", - поделилась мастер лоскутной техники и руководитель одноименного кружка Евгения Шарипова.

Мастер обучает девочек этой технике и отмечает, что заниматься традиционным лоскутным шитьем сегодняшним школьницам не очень интересно. Приходится вносить в работу более современные тенденции. Например, создавать картины из разноцветных кусочков ткани, шить игрушки. К тому же ученицам не всегда хватает усидчивости, и изготавливать коврик в течение двух недель им скучно. Поэтому Евгения Шарипова ищет изделия попроще, которые можно сшить за один, максимум два урока. Также мастер работает над созданием фондовых работ. В них сочетаются традиционные и осовремененные техники. Евгения Шарипова сшила несколько больших картин и панно, которые успели поучаствовать в различных конкурсах.

При Шумилинском районном доме ремесел много лет действует кружок вязания крючком. Мастера учреждения культуры во время этнографической экспедиции нашли несколько образцов сохранившихся вязаных скатертей. К сожалению, они были потрепанные и для экспозиции не годились, но умелые специалисты смогли восстановить их и связать аналоги, идентичные оригиналу. Для этого подбирали пряжу по толщине и весу, чтобы готовое изделие совпадало по размеру.

Сейчас в кружке по вязанию у мастера Антонины Косовой занимаются и школьники, и представительницы старшего поколения. Игрушки, шали, коврики, сувенирные изделия - вот привычные для учеников поделки.

Неполным был бы перечень восстановленных мастерами Дома ремесел традиций без упоминания характерных для Шумилинщины блюд. Народная кухня края была достаточно разнообразной. Гастрономические предпочтения местных жителей были довольно притязательными по сегодняшним меркам. Судя по сохранившимся рецептам блюд, даже при наличии обычных, привычных для нас продуктов, простой народ умел устроить праздник желудку. "Кухня Шумилинского района сохранила больше всего традиций в отличие от ремесел", - акцентировала внимание Ольга Загвоздова.

Главным на столе жителей шумилинской земли считался хлеб. Процесс его приготовления был достаточно долгим, ведь для закваски использовали домашние дрожжи из отвара хмеля, картофеля, ржаной муки. Тесто доходило до кондиции до 12 часов, поэтому его нужно было оставлять либо на ночь, либо земешивать рано утром, а выпекать тогда к вечеру. Готовили караваи на неделю вперед, а хранился он благодаря натуральным ингредиентам прекрасно, оставаясь мягким и душистым.

Выпекали хлеб в большой русской печи. После того как дрова сгорали, из горнила выгребали угли, выметали золу и отправляли тесто в разогретую печь. Чтобы остатки пепла не прилипали к корочке, тесто клали на листья аира, клена и капусты. Для вкуса в тесто добавляли тмин, посыпали перед выпеканием семенами льна.

Сегодня мастера Дома ремесел наловчились готовить народный шумилинский хлеб в современных духовках. В гастрономической копилке теперь есть более 10 видов хлеба. На различных районных мероприятиях жителей и гостей райцентра угощают традиционным караваем вместе с популярной у населения поливкой. "Зачастую на всех народных гуляниях полевая кухня не обходится без этого сытного и очень вкусного супа. Он готовится как из постных, так и мясных продуктов, традиционно это зависело от постов. Поливка к тому же считается одним из поминальных блюд", - рассказала Ольга Завгоздова.

"Праснакі", плюшки, бульбишники (тонкие лепешки из отварной картошки с добавлением муки) с начинкой и без, холодные супы, в том числе из крапивы и щавеля, - все эти традиционные блюда умеют готовить мастера Дома ремесел и члены народного клуба любителей национальной белорусской кухни "Разынка", которым также руководит Ольга Загвоздова.

Специалисты учреждения культуры не забывают и о современных направлениях. Вместе с другими коллегами из района занимаются разработкой сувенирной продукции к областному празднику тружеников села "Дажынкі-2021", который пройдет в Шумилино.

"Среди образцов уже сейчас есть глиняные магниты с гербом райцентра, соломенные куклы, изделия из соломки и льна. В планах разработать примеры и других поделок, которые гости праздника смогут приобрести на память о посещении нашего гостеприимного городского поселка", - пояснила директор Дома ремесел.

Вот так в Шумилинском районном доме ремесел гармонично сплетаются традиции предков, которые мастера собирают как драгоценные жемчужины, чтобы составить ожерелье богатого народного наследия, и модные тренды современности. Приобщать подрастающее поколение к ремеслам, идти в ногу со временем и бережно хранить, передавать детям уцелевшие исторические артефакты - вот важные задачи для всего коллектива.

Алеся ПУШНЯКОВА,

фото Александра ХИТРОВА,

БЕЛТА.-0-