РЕПОРТАЖ: "Жавороночки, прилетите, землю-матушку пробудите" - в Ельском районе встречали весну

Аутентичному обрядовому празднику "Сороки", который отмечают в агрогородке Валавск Ельского района, не одна сотня лет. Пору пробуждения после зимнего сна здесь издревле встречали песнями-веснянками, хороводами, играми и жавороночками из теста. К обрядовой церемонии присоединились сегодня и корреспонденты БЕЛТА.

Ближе к полудню к Валавскому центру народных традиций спешат местные жители, артисты народного фольклорного ансамбля "Валошкi", школьники. В музейной комнате среди старинных прялок, рушников, тканых скатертей и покрывал они готовятся к обряду. "Узоры на наших костюмах в точности повторяют те, что были на одеждах наших предков", - с гордостью рассказывают участники праздника.

В плетеном лотке на рушниках томятся 40 птичек из теста, жавороночков - предвестников весны. Их накануне вечером испекла местная жительница Мария Галицкая. Рецепт обрядового блюда ей перешел от бабушек. "Во время поста и ингредиенты постные: мука, дрожжи, сахар, вода. Никакого масла и жира! Замесила, выждала, пока тесто подойдет, скрутила фигурки - и в печь", - раскрывает секреты сельчанка. К основным компонентам важно в нужных пропорциях добавить искренность души, тепло сердца и обязательно весеннего настроения.

Древнюю местную традицию, о которой из-за событий Великой Отечественной войны на некоторое время призабыли, возродили в 90-е годы прошлого века. Среди тех, кто по крупицам собирал ценную информацию, - руководитель коллектива "Валошкi" Анна Левковская. "Вместе с работавшей в то время библиотекарем Марией Журавлевой мы ходили по деревне, опросили не один десяток старожилов. Из них уже практически никого нет в живых. Все приметы, песни, заклички, игры записывали, потом репетировали, чтобы снова всей деревней дружно встречать весну", - вспоминает собеседница. По ее словам, эту исконную традицию теперь бережно хранят, передают молодому поколению, ведь в ней сохранена любовь к родному краю, с его традициям и обычаям, к тому уникальному наследию, которое оставили нам предки.

В три часа дня участники выходят на улицу. Дети впереди, за ними - взрослые. Важную миссию нести деревянное колесо, символизирующее солнце, а также переход в работе сельчан от саней к телегам, доверили в этот раз Антону Иванице.

Рядом с ним песни-веснянки на дудочке наигрывает Женя Урецкий.

"Нясе, нясе вясна ясныя дзянёчкi, зялёныя травы, чырвоныя ружы дзеўкам на замужжа", - наполняются сельские улицы звонкими веснянками.

На перекрестке - сплетении дорог как символе пересечения ночи и дня, двух пор года, глубокого зимнего сна и пробужденного весеннего многоголосия - процессия останавливается. На колесо повязывают ленточки: красные, розовые, голубые, зеленые. "Это краски, которыми радует новая жизнь", - поясняет Анна Левковская.

Далее уже разноцветное колесо катят по дороге. Такой ритуал-оберег ранее исполняли у каждого двора, чтобы защитить и самих жителей, и домашних животных, и будущий урожай.

"А ўжо ж вясна,

А ўжо ж красна.

Са стрэх вада капле", - поют девушки, заходя на школьный двор, который наполнен атмосферой радости. Встав в круг, молодежь запускает в небо цветных бумажных журавликов, чтобы поскорее пришли теплые денечки.

"Калi вясной гусi ляцяць па адной, дык будзе добры ўраджай. Сей авёс у гразь, будзеш князь. Святыя Саракi - у поле саху валакi," - сыплют приметами да поговорками участники обряда и тут же приглашают в хороводы с песнями.

Особенно по душе забавы ребятне, которая, выстраиваясь в ряд, так же звонко зовет весну:

"Жаваронушкi, вы саловушкi,

Прыляцiце к нам,

Прынясiце нам

Лета цёплае,

Саху, барану.

Унясiце ад нас зiму халодную,

Зiму халодную, травушку серую.

Нам зiма надаела,

Многа хлебушка праела".

На этих словах на рушнике женщины подносят 40 испеченных из теста птичек. Молодежь старается подбросить их как можно выше к солнцу, к ясному небу: "Жавароначкi, прыляцiце, зямлю-матухну абудзiце!"

Важный элемент обряда - игры. Каждая из них наполнена сакральным смыслом.

Прокатить 40 раз по двору колесо - пробудить ото сна землю.

Попрыгать на 40 досках и сломать их - знак подтверждения силы новой жизни.

А еще потанцевать через сложенные вилошники, как прыгают молодые зайчики, пробежать между рядами в "Ручейке", как будто вырвавшийся из оков льда живой поток воды. "В таких действиях человек отождествляет себя с природными силами, просит о плодородной земле, живительной воде, щедром урожае, добром лете", - перечисляют участники праздника.

Вдоволь наигравшись, от души напевшись, взрослые и ребятня снова становятся в круг, чтобы еще раз громко позвать весну.

"Жаваронкi - ногi тонкi,

Прыляцiце к нам,

Прынясiце нам

Вясну красну, лета цёплае.

У-у-у-у!" - поднимают руки к солнцу участники обряда, и оно отвечает им ярким светом, щекочет лучами. И лишь колючий ветер свирепо завывает, с неохотой принимая первые шаги вступающей в свои права весны.

Тамара СУБОТКО,

Фото Сергея ХОЛОДИЛИНА,

БЕЛТА.-0-