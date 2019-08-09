Республиканский фестиваль двух рек пройдет в Докшицах

9 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Около 500 гостей из Беларуси, России и Латвии примут участие в IV Республиканском фестивале двух рек и праздновании 612-летия Докшиц, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Докшицком райисполкоме.

Праздничные мероприятия пройдут 10-11 августа. В субботу начнет работу выставка тематических площадок "Вобразы мілыя роднага краю", подготовленная предприятиями и организациями района, развернется аллея народных мастеров, где ремесленники из различных уголков Докшицкого района продемонстрируют свои изделия и проведут мастер-классы. Наиболее живописные места города станут местом притяжения для участников международного пленэра "Палітра сяброўства". В этом году он соберет 30 художников разного возраста и уровня подготовки от учащейся молодежи до профессионалов. А вечером на площади у городского Центра культуры всех ждет проект "Танцующий город".

С новой силой калейдоскоп праздничных событий захватит участников праздника 11 августа. Этот день откроет массовое театрализованное шествие, конечной точкой которого станет арка на берегу Березины. Там состоится романтичный обряд "Лебединая верность" с участием двух пар - молодоженов и золотых юбиляров. На протяжении дня в Летнем амфитеатре будет проходить концертная программа "Соцветие дружбы", а в Доме культуры - "Ярмарка семейных талантов" и конкурс вокалистов "Березинские напевы". Разнообразные забавы ожидают детей на игровых площадках. Финальным аккордом праздника станет дискотека под открытым небом.-0-