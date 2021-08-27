Республиканский фестиваль национальных культур пройдет 11 сентября в Минске

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский фестиваль национальных культур пройдет 11 сентября в Верхнем городе в Минске. Об этом сегодня журналистам заявила директор Республиканского центра национальных культур Ольга Антоненко во время круглого стола "Региональные фестивали и брендовые культурные мероприятия: сохранение и популяризация национальных традиций, истории, самобытности" в пресс-центре БЕЛТА.
"В Верхнем городе с 12.00 до 17.00 пройдет фестиваль, в котором примут участие представители 25 национальностей. Это возможность окунуться в огромную палитру разных стран, почувствовать себя армянином, греком, либо представителем ромской национальности. Попробовать разные кухни, послушать музыку или поучаствовать в танцевальных мастер-классах - увидеть разнообразие национальностей, которые проживают в Беларуси", - рассказала она.
По словам Ольги Антоненко, одно из направлений центра - работа с белорусами зарубежья. "В прошлом году был создан перечень региональных культурных брендов Беларуси, который включает в себя 209 праздников, фестов и конкурсов. Информация о них размещена на сайте nationalcultures.by", - добавила она и подчеркнула, что, судя по мониторингу посещаемости, его просматривают.
"Наш центр в прошлом году провел большую работу и издал книгу "Фестивали от А до Я". Она собрана по материалам, присланным из всех регионов и города Минска. Были выбраны наиболее крупные и значимые мероприятия - это не только фестивали народного творчества, но и духовых оркестров, театральных студий. Благодаря этой книге можно вспомнить и окунуться в атмосферу праздников, посмотреть фотографии и узнать, кто стоял у истоков их создания, какое развитие с течением времени они принимали, и выбрать для себя то, что интересно. Посмотреть книгу можно на сайте Республиканского центра национальных культур.-0-
"В Верхнем городе с 12.00 до 17.00 пройдет фестиваль, в котором примут участие представители 25 национальностей. Это возможность окунуться в огромную палитру разных стран, почувствовать себя армянином, греком, либо представителем ромской национальности. Попробовать разные кухни, послушать музыку или поучаствовать в танцевальных мастер-классах - увидеть разнообразие национальностей, которые проживают в Беларуси", - рассказала она.
По словам Ольги Антоненко, одно из направлений центра - работа с белорусами зарубежья. "В прошлом году был создан перечень региональных культурных брендов Беларуси, который включает в себя 209 праздников, фестов и конкурсов. Информация о них размещена на сайте nationalcultures.by", - добавила она и подчеркнула, что, судя по мониторингу посещаемости, его просматривают.
"Наш центр в прошлом году провел большую работу и издал книгу "Фестивали от А до Я". Она собрана по материалам, присланным из всех регионов и города Минска. Были выбраны наиболее крупные и значимые мероприятия - это не только фестивали народного творчества, но и духовых оркестров, театральных студий. Благодаря этой книге можно вспомнить и окунуться в атмосферу праздников, посмотреть фотографии и узнать, кто стоял у истоков их создания, какое развитие с течением времени они принимали, и выбрать для себя то, что интересно. Посмотреть книгу можно на сайте Республиканского центра национальных культур.-0-