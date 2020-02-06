Республиканский конкурс буктрейлеров презентован на книжной выставке в Минске

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский конкурс буктрейлеров "Книга с экрана" презентован на полях XXVІI Минской международной книжной выставки-ярмарки, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня Министерством культуры, Министерством информации, Союзом писателей Беларуси, другими общественными объединениями ведется поиск новых форм и возможностей, которые привлекут внимание молодежи к книге и привьют любовь к чтению, - сказал заместитель министра информации Игорь Бузовский. - Я искренне надеюсь, что буктрейлеры позволят нам сделать очередной шаг на пути к дружбе молодежи с книгой".

Конкурс стартовал в конце января. Его организаторами выступили БРСМ, Министерство информации и Союз писателей Беларуси. Главная задача проекта - популяризация чтения в молодежной среде, в том числе творчества современных белорусских авторов, расширение влияния книги на молодежь. Конкурс будет проходить в два тура. Первый посвящен 75-й годовщине Великой Победы и завершится в апреле, второй - Году малой родины - пройдет с мая по август. Сегодня в регионах страны проходят районные этапы. Лучшие буктрейлеры - победители конкурса - будут переданы в фонд Национальной библиотеки Беларуси, а также размещены на официальных интернет-ресурсах союза молодежи и Министерства информации. Кроме того, их можно будет увидеть на экранах крупных магазинов "Белкниги".

"Внимание к книге надо привлекать всеми возможными способами: реклама, пиар, использование разных форм продвижения. И мы их ищем. К примеру, буктрейлеры к книгам, созданные молодежью, будут широко популяризированы через соцсеть ТикТок. Я надеюсь, что наш совместный проект вызовет интерес у многих молодых жителей страны, станет востребованным и продолжительным", - отметил замминистра.-0-