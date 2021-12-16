Республиканский конкурс циркового искусства соберет в Орше более 200 участников

16 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В оршанском Дворце культуры 17-18 декабря состоится II Республиканский праздник-конкурс циркового искусства "Арена-2021", сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном методическом центре народного творчества.

В состязании примут участие 19 цирковых коллективов из всех областей и Минска, мастерство покажут более 200 человек. Конкурс пройдет в двух возрастных категориях: до 15 лет включительно и от 16 лет. Определять лучших будут в номинациях "Акробатика", "Воздушная гимнастика", "Эквилибристика" и "Оригинальный жанр".

Двухдневная программа праздника также включает конкурс любительских цирковых коллективов и индивидуальных исполнителей, цирковых представлений, проведение мастер-класов и другие мероприятия.

Организаторы конкурса "Арена-2021" - Министерство культуры, управление культуры Витебского облисполкома и Оршанский райисполком.-0-