Республиканский театр белорусской драматургии приглашает детей создать новый спектакль

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Детский проект "Су-Тварэнне" стартует 12 сентября в Республиканском театре белорусской драматургии, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

Проект "Су-Тварэнне" представляет собой творческую площадку для детей от 4 до 10 лет, на которой участники смогут посмотреть на сказку как на творческий материал для создания своего театрального мира. "Детское мышление - это особое и неповторимое ощущение реальности, вера в предложенные обстоятельства и непосредственность во взгляде на привычные и неинтересные для взрослых вещи. И это главная ценность для создателей проекта. "Су-Тварэнне" - это процесс, в котором никто никого не учит, не исправляет, а взаимовосхищается, делится опытом, слушает друг друга и пытается мыслить свободно и безгранично", - рассказали организаторы.

Первым этапом проекта станет ряд встреч, которые проведут актриса РТБД Анастасия Боброва, режиссер Евгения Давиденко и художник Елена Игруша, где через игры, разговоры и импровизацию дети познакомятся с миром театра изнутри. "Оказавшись в ролях практиков театра: художников, актеров, режиссеров, - участники в течение осени воплотят фрагменты сказки и создадут свои образы к будущей сценографии спектакля", - добавили в учреждении.

"Сила детского рисунка идет от непосредственности восприятия мира ребенком, поэтому любой такой рисунок безупречен и верен. Большинство людей рассматривает рисунки детей снисходительно и небрежно. Мы же изначально относимся к маленькому человеку как к автору. Это означает невозможность "исправить", "сделать немного лучше" или заменить хоть какой-нибудь элемент оформления. Наша команда желает понять ребенка и построить мостик между взрослой и детской культурой", - отметила автор идеи, художник Елена Игруша.

12 сентября состоится первая встреча, на которой маленькие творцы смогут окунуться в невероятные приключения по тайному закулисью театра, где каждый попробует себя в ролях тех, кто создает спектакль. Быстрыми шагами участники пройдут по всем этапам работы над своим маленьким представлением: придумают уникальную историю и ее героев, самостоятельно придадут имена и характеры персонажам, научатся в них перевоплощаться. Создадут собственные костюмы, музыку к спектаклю и даже декорации. Уже в конце вводной встречи родителям будет предложено посмотреть мини-спектакль, придуманный их детьми.

В течение сентября и октября участники проекта будут встречаться в Республиканском театре белорусской драматургии, чтобы в атмосфере доверия и творческого поиска узнать о деталях театрального процесса, получить опыт работы с художественными материалами и поделиться со взрослыми своим неповторимым ощущением мира. После этого этапа на основе детских рисунков Елена Игруша разработает сценографию к спектаклю, который поставит режиссер Евгения Давиденко с актерами театра. В Международный день защиты детей, 1 июня 2022 года, участники проекта встретятся на премьере постановки, настоящими создателями которой станут они сами.

К участию в проекте приглашаются дети от 4 до 10 лет. Их опыт и умения не имеют значения, а само участие в проекте бесплатное. Проект будет осуществляться на русском языке.-0-