4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский театр белорусской драматургии приглашает на встречу с Грузией, сообщили БЕЛТА в театре.

Кутаисский драматический театр имени Ладо Месхишвили привез в Беларусь три спектакля. Это три совершенно разные истории, которые сделают Грузию ближе и понятней.

Спектакль "Дуплет", который можно увидеть 5 октября, - участник нескольких международных театральных фестивалей. "Постановка - творческое выражение, которое осуждает насилие, нарушение прав человека, а также называет свободу инструментом прогресса. Режиссер спектакля Котэ Абашидзе взял за основу две пьесы: "Аудиенция" последнего президента Чехословакии и первого президента Чехии Вацлава Гавеля и "Перед дорогой" Гарольда Пинтера - английского поэта, режиссера, актера, лауреата Нобелевской премии по литературе 2005 года", - рассказали в театре.

Продолжатся гастроли кутаисского театра 9 октября спектаклем "Правда". В центре постановки любовники, которые провели вместе ночь и теперь придумывают себе алиби, тем самым провоцируя череду бесконечной лжи. Герои оказываются в парадоксальной и забавной ситуации, что вызывает желание задуматься над вопросом "существует ли ложь ради спасения?".

В завершение 10 октября будет представлен спектакль "Ветер шумит в тополях". Главные герои пьесы прошли войну, но сохранили бодрость духа, стойкость и чувство юмора. Их объединяют приют для военных ветеранов, ежедневная рутина и общая цель. Они мечтают сбежать из приюта и обязательно добраться туда, где стоят высокие тополя, в которых так волшебно шумит ветер - свежий, сильный и, главное, свободный.

Спектакли будут идти на грузинском языке с русскими субтитрами.-0-