Реставрация Спасо-Преображенской церкви в Полоцке идет по графику - Маркевич

10 декабря, Полоцк /Корр. БЕЛТА/. Реставрационные работы в Спасо-Преображенской церкви Спасо-Евфросиниевского монастыря в Полоцке идут по графику, сообщил журналистам министр культуры Анатолий Маркевич во время посещения обители, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр отметил, что полоцкая земля богата людьми, которые прославили Беларусь и внесли вклад в развитие мировой культуры. Много усилий было приложено, чтобы обитель жила и люди сюда приезжали. "Мы видим, насколько мысли и сама работа соединяются и приносят результат. Государство внимательно относится к истории монастыря, выделяет серьезные средства, чтобы все задумки осуществились. Сегодня побеседовали со строителями, все работы в Спасо-Преображенском храме идут по графику. Опасений, что реставрация затянется и не завершится в 2024 году (как запланировано), нет", - сказал Анатолий Маркевич.

Министр добавил, что в следующем году на реставрацию храма будут направлены деньги из республиканского и местного бюджетов. Всего это более Br1,2 млн.

Спасо-Преображенская церковь построена в XII веке, храм расписан уникальными фресками, которые на 90% сохранились. Первые реставрационные работы начались в 1991 году. У стен церкви в последние годы также идут раскопки. В 2015 году археологи установили, что храм в первоначальном виде был значительно больше. В свое время к нему были пристроены галереи, а со стороны входа находился экзонартекс. В 2018 году специалисты на глубине около 3 м откопали остатки помещения, где, предположительно, мог быть захоронен отец Евфросинии Полоцкой. Примеров такого подземелья в древнерусской архитектуре X-XIII веков в Восточной Европе не встречалось, что подтверждает индивидуальный подход в строительстве храма по заказу святой.-0-

Фото Александра Хитрова