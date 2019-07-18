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Реставрацию Коссовского дворцово-паркового ансамбля планируют завершить в 2020 году

Культура 18.07.2019 | 15:48
В Коссовском дворце. Фото из архива
В Коссовском дворце. Фото из архива

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реставрационные работы Коссовского дворцово-паркового ансамбля планируют завершить в 2020 году, заявил на коллегии Министерства культуры начальник управления культуры Брестского облисполкома Сергей Панасюк, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ключевыми объектами историко-культурного наследия, на которых ведутся восстановительные работы, на данный момент являются Коссовский дворцово-парковый ансамбль и дворцовый комплекс Сапег в Ружанах, включенные в государственную инвестиционную программу, - сказал начальник управления. - Реставрация Коссовского ансамбля была начата в 2008 году. Выполнены значительные работы по сохранению этого аварийного объекта. Их финансирование предусматривает Br5,1 млн. Предполагается создание музейной экспозиции, многофункциональных помещений для проведения различного рода мероприятий. Завершение работ на объекте запланировано на 2020 год".

Сергей Панасюк отметил, что не менее важным объектом историко-культурного наследия является дворцово-парковый комплекс Сапег, где необходимо выполнить реставрацию и консервацию объектов ансамбля. "Для создания знакового для Беларуси туристического кластера Коссово-Ружаны необходимо создание развитой инфраструктуры как транспортной, так и обслуживающей, а также заинтересованность туристических фирм для продвижения новых услуг", - подчеркнул он.

При реализации распоряжения Президента Беларуси о подготовке к празднованию тысячелетия Бреста ведутся работы по капитальному ремонту здания археологического музея "Берестье". "В августе 2019 года работы будут завершены в полном объеме. В текущем году будет уделено внимание пополнению музейной коллекции, совершенствованию экспозиций, а также внедрению новых форм в культурно-просветительские и образовательные работы", - добавил начальник управления.

Кроме того, он напомнил, что в октябре 2019 года в Бресте пройдет IV Национальный форум "Музеи Беларуси", во время которого будут продемонстрированы достижения музеев республики. Библиотечные учреждения Брестской области имеют положительную динамику развития качества услуг. Повсеместно ведется работа по формированию информационного потенциала региона. Библиотеки области активно внедряют информационные технологии.

По словам Сергея Панасюка, реализация госпрограммы "Культура Беларуси" на 2016-2020 годы позволяет развивать культурный потенциал области, "брендовые региональные продукты и услуги, основанные на местных культурных традициях, улучшать техническое состояние и привлекательность объектов историко-культурного наследия, тем самым повышая туристический потенциал страны".-0-

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Брест, Брестская область, Министерство культуры
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