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30 сентября 2021, 07:45

Ретроспектива развития фотографии за более чем 50 лет представлена на выставке в Могилеве

Фото из архива
Фото из архива

30 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве открылась фотовыставка "В объективе - фотограф", отражающая ретроспективу развития могилевской фотографии за более чем 50 лет. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила автор и организатор проекта, фотохудожник и журналист Ирина Савосина.

"В свое время Могилев был центром притяжения фотографов со всего СССР, - рассказала Ирина Савосина. - Здесь проводились масштабные фотовыставки и творческие встречи, наши мастера активно участвовали в международных фотосалонах и задавали тон фотодвижению ближнего и дальнего зарубежья. Созданный в городе в 1972 году фотоклуб "Радуга" первым в республике получил звание народного. Вся эта яркая и увлекательная история в лицах отражена на нашей новой выставке".

Выставка расположилась в Музее истории Могилева и объединила около 130 снимков 27 авторов, на которых запечатлены только фотографы - те, кто обычно стоит по другую сторону объектива. Среди них и очень известные в бывшем СССР мастера, например военные корреспонденты Евгений Халдей, Всеволод Тарасевич и Александр Дитлов. Рядом с именитыми авторами есть и снимки простых фотолюбителей, которые случайно попали в объектив коллег где-то на улицах, в путешествиях или на городских праздниках.

"В экспозиции можно найти снимок, на котором изображен фотокорреспондент БЕЛТА Олег Фойницкий во время работы на одном из городских мероприятий, - добавила Ирина Савосина. - Он тянется фотоаппаратом к небу, пытаясь поймать нужный кадр. Фотография, которую сделал могилевский мастер Александр Гребенев, называется "Высшее напряжение". Она очень интересная и эмоциональная, ведь следить за работой фотографа со стороны очень занимательно".

Героями фотографий выступают также члены народного фотоклуба "Радуга" Адам Роговский, Зиновий Шегельман, Павел Тишковский, стоявшие у истоков создания коллектива, которому в январе 2022 года исполнится 50 лет. На снимках, представленных в экспозиции за полувековой период, изображены и почетные члены фотоклуба "Радуга" из Львова, Минска, Рязани и других городов. Это звезды художественной фотографии с мировым именем Виталий Бутырин, Гунар Бинде, Валерий Федоренко, Янис Глейздс. В свое время они приезжали на Могилевщину, чтобы поделиться творческим опытом.-0-

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