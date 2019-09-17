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17 сентября 2019, 07:17

Режиссеру Владимиру Меньшову исполняется 80 лет

Владимир Меньшов. Фото из архива
Владимир Меньшов. Фото из архива

17 сентября, Минск / Корр. БЕЛТА/. Советскому режиссеру, актеру, народному артисту РСФСР Владимиру Меньшову сегодня исполняется 80 лет.

Лукашенко поздравил с юбилеем народного артиста России Владимира МеньшоваЛукашенко поздравил с юбилеем народного артиста России Владимира Меньшова
Глава государства выразил уверенность, что жизнеутверждающее творчество Владимира Меньшова еще многие годы будет дарить радость и хорошее настроение преданным поклонникам, способствовать развитию культурного сотрудничества и укреплению дружбы между народами Беларуси и России.

Владимир Валентинович Меньшов родился в Баку 17 сентября 1939 года. Его родители не получили высшего образования: мать закончила несколько классов вечерней школы, отец вместе с сыном - десятилетку. Пробиваться будущему актеру приходилось самому. С детства Владимир любил чтение, особенно классическую литературу, и мечтал попробовать себя в кинематографе.

В 1957 году, окончив школу с серебряной медалью, Меньшов отправился в Москву поступать на актерский факультет. Однако первая попытка не увенчалась успехом. Прежде чем поступать во второй раз, Владимир Меньшов поработал и шахтером, и матросом. Лишь через четыре года, в 1961-м, Владимир стал студентом актерского факультета Школы-студии им. В.И. Немировича-Данченко при МХАТе. А в 1967 году он поступил на режиссерский факультет во ВГИК.

Дебютом в кино для Меньшова стала роль Паши Кукушкина в фильме "Счастливый Кукушкин". Картина была тепло встречена зрителями. Далее последовала роль в картине Алексея Сахарова "Человек на своем месте", за которую Меньшов получил первую награду - премию IV Всесоюзного кинофестиваля в Алматы (номинация "Приз за актерскую работу").

В 70-х годах актер снимается в фильмах "Соленый пес", "Последняя встреча", "Ар-хи-ме-ды!", "Собственное мнение", "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" и др.

Полнометражным режиссерским дебютом Меньшова стала картина "Розыгрыш", за которую Владимир Валентинович был удостоен Государственной премии РСФСР.

В 1979 году состоялась премьера фильма Владимира Меньшова "Москва слезам не верит". Успех картины оказался совершенно фантастическим - в первый год проката фильм увидели 90 млн зрителей. Впервые в истории отечественного кинематографа он был удостоен премии "Оскар" как лучший иностранный фильм. Картина получили награды и других стран - Эквадора и Португалии. На родине Владимир Меньшов с командой были удостоены Государственной премии СССР.

Следующей всенародно любимой картиной стал фильм Меньшова "Любовь и голуби", где главную роль блестяще сыграли Александр Михайлов, Нина Дорошина и Людмила Гурченко.

В 1990-е успех Владимиру Меньшову принесла комедия-фарс "Ширли-Мырли", а в начале 2000 года режиссер представил публике мелодраму "Зависть богов". Небольшую роль в картине исполнил французский актер Жерар Депардье.

В начале 2000-х Владимир Меньшов снялся в сериалах "Брежнев", "Москва. Центральный округ" и "Ликвидация", дилогии "Ночной дозор" и "Дневной дозор", фильмах "Каникулы строгого режима", "Любовь-морковь-3" и др.

В 2013 году актер снялся в картине "Легенда №17" о советском хоккеисте Валерии Харламове. За лучшую мужскую роль второго плана в этом фильме Владимир Меньшов была удостоен кинопремии "Золотой орел".

В 2017 году Владимиру Меньшову был присужден специальный приз Президента Республики Беларусь "За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве". Награда режиссеру была вручена на церемонии открытия XXIV Минского международного кинофестиваля "Лістапад". В ответном слове Владимир Меньшов сказал, что его любовь к Беларуси возникла особенно ярко, когда он оказался здесь с картиной "Москва слезам не верит". "Был конец 1979 года - начало 1980-го. Шефство надо мной взял тогда Виктор Туров, замечательный режиссер. Я разговаривал с его мамой, которая была в партизанском отряде во время войны. Она рассказывала много страшного и святого из жизни Беларуси во время войны, из жизни Беларуси, которой досталось как ни одной другой республике в годы войны, досталась очень трудная судьба. Но ваша страна прекрасно справилась с этим испытанием, она вышла обновленной и великолепной", - сказал Владимир Меньшов, с благодарностью принимая спецприз. Эту награду режиссер считает очень высокой и горд ею.

За большой вклад в развитие кинематографического искусства и многолетнюю творческую деятельность Владимир Валентинович награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени. Также Владимиру Меньшову присвоено звание Почетного гражданина города Астрахань.

Владимир Валентинович женат на актрисе Вере Алентовой, с которой они познакомились еще в студенчестве. В 1969 году у них родилась дочь Юлия, которая стала известной актрисой и телеведущей.

Сегодня Владимир Меньшов - генеральный директор и художественный руководитель ООО "Киностудия "Жанр"", входящего в киноконцерн "Мосфильм". Преподает в актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе.-0-

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