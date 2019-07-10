Резные картины, куклы и расписная утварь - традиционное искусство Вологодчины показали в Витебске

10 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Проект "Традиционное искусство Вологодчины" презентован сегодня в Художественном музее на "Славянском базаре в Витебске", передает корреспондент БЕЛТА.

На выставке, которая будет работать до 5 августа, представлено 224 экспоната из собрания Вологодского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. Среди них богатые яркими красками лоскутные панно, традиционные народные костюмы разных регионов Вологодской области, резные деревянные картины, пряничные доски, расписная домашняя утварь, деревянные кони, народные куклы, гобелены, вышивка. "Значительная часть работ из экспозиции выполнена мастерами, которые авторски подходят к созданию произведений, перерабатывают и видоизменяют традиционные формы и орнаменты, вносят что-то свое. И это замечательно, так как свидетельствует, что народное искусство живет и продолжает развиваться", - подчеркнула на открытии выставки заместитель генерального директора Вологодского музея-заповедника Ирина Соколова.

В прошлом году на "Славянском базаре" с большим успехом прошел выставочный проект "Вологодское кружево", реализованный при содействии Постоянного комитета Союзного государства. "Нынешний проект является прямым продолжением успешного сотрудничества витебского и вологодского музеев. Хотелось расширить представление жителей Беларуси о нашей культуре, ведь вологодская народная культура богата и разнообразна. Это не только кружево. Просто наряду с вологодским маслом оно является нашим наиболее известным брендом", - добавила заместитель гендиректора.-0-