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Культура
15 июля 2020, 07:15

Резные скульптуры на тему традиционной свадьбы появились в агрогородке Дивин к "Дажынкам"

Фото из архива
Фото из архива

15 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Резные скульптуры на тему народного свадебного обряда украсили агрогородок Дивин в преддверии областного фестиваля-ярмарки "Дажынкі", сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела культуры Кобринского райисполкома Надежда Жук.

Тематическая композиция из восьми деревянных фигур - результат XVII Областного пленэра резчиков парковой скульптуры, который прошел в Кобринском районе при поддержке управления культуры Брестского облисполкома и областного общественно-культурного центра. В этом году мероприятие посвятили главной нематериальной историко-культурной ценности края - традиции изготовления костюма леликовской свахи. Материал для работы - древесину дуба - предоставил Кобринский опытный лесхоз.

"Заданием для резчиков стал момент, когда молодые приезжают с венчания домой, где их встречают родители невесты. В каждом уголке страны свадебный обряд имеет свои особенности. В Дивинском регионе главным персонажем является сваха с ее особым убранством. Такого костюма с разноцветными петушиными перьями на головном уборе, вышитым на сорочке, фартуке и юбке всевидящим оком нет нигде в Беларуси", - отметила Надежда Жук.

Главную героиню вырезал народный мастер Беларуси из Каменца Анатолий Турков. Его коллега из Гомеля Василий Силков создал образ отца невесты. Минчанин Александр Журавлевич выполнил фигуру матери. Александр Лазерко из Брестского района работал над образом свата. Из-под топора резчиков из Барановичей, Дрогичина, Минской области вышли скульптуры молодоженов и деревенских музыкантов.

Новые арт-объекты установили в центре агрогородка, где в сентябре пройдет областной праздник "Дажынкі". По мнению организаторов пленэра, композиция будет служить идее сохранения и популяризации историко-культурного наследия края, способствовать повышению туристического потенциала и станет просто хорошей фотозоной для жителей и гостей Дивина.-0-

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