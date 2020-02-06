Роботы 1920-х и гипсовые Маркс и Либкнехт: в Витебске открылась выставка Давида Якерсона

6 февраля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Музее истории Витебского народного художественного училища (ВНХУ) сегодня открылась выставка работ одного из видных деятелей УНОВИС ("Утвердители нового искусства") Давида Якерсона, передает корреспондент БЕЛТА.

Специально к юбилею объединения впервые за 100 лет произведения художника выставлены в стенах училища, где они и создавались. В экспозиции более 50 работ: эскизы украшения Витебска к первой годовщине революции 1917 года, гипсовые макеты витебских памятников Карлу Марксу и Карлу Либкнехту 1920 года, карандашные наброски, а также супрематические композиции. На некоторых из них изображены объемные фигуры в виде человека, которые сегодня бы назвали роботами.

Экспонаты выставки хранятся в фонде Витебского областного краеведческого музея. Заместитель директора музея историк Валерий Шишанов рассказал, что труды Давида Якерсона передала его вдова Елена Кабищер-Якерсон. "Она на протяжении всей жизни хранила документы, работы мужа. Начиная с 1969 года, Елена Аркадьевна передавала их нам", - сообщил историк. Сейчас в коллекции областного музея более 100 работ художника.

Директор Музея истории ВНХУ Андрей Духовников поделился: сегодня сбылась его мечта. "В это здание возвращаются картины, которые были здесь созданы и имеют непосредственное отношение к училищу. Это большое событие для нас", - отметил он.

Директор ВНХУ Андрей Духовников и начальник главного управления культуры Витебского облисполкома Петр Подгурский на выставке

Председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев поблагодарил историков, художников, искусствоведов и всех неравнодушных, кто имел отношение к восстановлению музея, изучению истории УНОВИС. "Витебск всегда был центром современного искусства. К столетию объединения мы пришли с хорошим багажом. Музей является признанной площадкой не только в Беларуси, но и в соседних странах. Выставки, которые здесь проходят, имеют огромное значение", - сказал глава депутатского корпуса области.

Заместитель директора историк Валерий Шишанов знакомит председателя Витебского областного Совета депутатов Владимира Терентьева и председателя Витебского городского Совета депутатов Владимира Белевича с экспозицией выставки

Выставка Давида Якерсона работает до 30 марта.

В этом году исполняется 100 лет авангардному художественному объединению УНОВИС ("Утвердители нового искусства"). Оно основано по инициативе Казимира Малевича 14 февраля 1920 года педагогами и учащимися Витебского народного художественного училища для продвижения новаторских направлений в искусстве. С УНОВИС связаны имена таких известных художников, как Эль Лисицкий, Вера Ермолаева, Лазарь Хидекель, Давид Якерсон, Нина Коган, Илья Чашник и другие. Здание училища сохранилось до наших дней. С 2018 года там размещается Музей истории ВНХУ. За подготовку его экспозиции в январе этого года коллектив Витебского центра современного искусства удостоен специальной премии Президента деятелям культуры и искусства.

К юбилейной дате Центр белорусско-еврейского культурного наследия, Витебский центр современного искусства и компания А1 реализуют проект #UNOVIS100. Это масштабная программа мероприятий, посвященных истории первой школы супрематизма в мире, которая зародилась в Беларуси. В этом месяце и на протяжении года в Витебске и Минске будут проходить тематические проекты, выставки, конференции, акции и перформансы.-0-

Фото Александра Хитрова