Рок-опера "Юно́на и Аво́сь" в Минске

"Юно́на и Аво́сь" — известная советская рок-опера композитора Алексея Рыбникова на стихи поэта Андрея Вознесенского. Уже более 30 лет, она является одной из популярных как на территории СНГ, так и за рубежом. Главный акцент сделан на музыкальную составляющую спектакля, а в дополнении с великолепными хореографическими номерами рок-опера превращается в яркое незабываемое зрелище. Главный режиссер спектакля – Александр Рыхлов, один из лучших московских режиссеров музыкального театра, известный своими работами в театре, телевизионными и концертными программами.

В выступлении принимают участие блестящие актеры, а главные роли исполняют победители шоу "Голос" – братья Поздняковы! Не упустите возможность, увидеть оригинальную постановку легендарного Театра Алексея Рыбникова в Минске!

4 ноября, 19:00. КЗ "Минск".

Информационный партнер спектакля – Белорусское телеграфное агентство.

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