Роксана Венгель затронула сердца зрителей "Евровидения-2018" - Йон Ола Санд

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победительница детского конкурса песни "Евровидение-2018" Роксана Венгель из Польши затронула сердца зрителей. Так выступление юной артистки оценил исполнительный директор конкурса "Евровидение" Йон Ола Санд, передает корреспондент БЕЛТА.

"Роксана выступила уверенно и одержала победу, затронув сердца зрителей", - сказал Йон Ола Санд. По его словам, у польской исполнительницы был очень энергичный номер и отличная песня.

"Мне приятно, что зрители были в этот раз такими активными, голосуя за финалистов. Я благодарен всем участникам и делегациям, а также принимающей стране. Это было грандиозное шоу", - подчеркнул исполнительный директор "Евровидения".

В финальном шоу детского "Евровидения-2018" 13-летняя Роксана Венгель исполнила композицию "Anyone I Want to Be" и по итогам голосования профессионального жюри и зрителей набрала 215 баллов.

Роксана - победитель первого сезона The Voice Kids Poland. Помимо пения занимается акробатикой, дзюдо и танцами. Но самой большой ее страстью всегда была музыка. Талант Роксаны к пению обнаружился почти случайно - в караоке благодаря множеству положительных отзывов о ее голосе. Это побудило девочку работать и развивать свои певческие способности. Первый сингл Роксаны под названием "Żyj" набрал более 8 млн просмотров на YouTube, у нее более 200 тыс. подписчиков в соцсетях. Последний сингл под названием "Obiecuję" также стал популярным среди поклонников. Сейчас юная певица работает над своим дебютным альбомом.

В тройке лидеров песенного форума Анжелина из Франции (203 балла) и Джаэль из Австралии (201). Даниэль Ястремский выступил под восьмым номером с песней "Time". В итоге у него 114 баллов и одиннадцатое место.

Белорусскому исполнителю 12 баллов поставило жюри Армении. Беларусь в свою очередь самую высокую оценку дала Австралии.

Финальное шоу детского "Евровидения-2018" прошло сегодня в "Минск-Арене" и собрало представителей 20 стран. Это рекордное число за всю историю конкурса.

Беларусь участвует в детском "Евровидении" с начала его организации Европейским вещательным союзом (ЕВС) в 2003 году. На счету страны две победы: в 2005 году лучшей стала Ксения Ситник, а в 2007-м - Алексей Жигалкович. В 2017 году белоруска Хелена Мерааи заняла пятое место.

Беларусь второй раз принимает у себя этот песенный конкурс. Впервые в Минске "Евровидение" прошло в 2010 году. ЕВС вновь предложил Беларуси стать его хозяйкой с учетом положительного опыта участия белорусских представителей в конкурсе, а также его успешной организации восемь лет назад.-0-