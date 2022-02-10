Романсы о любви прозвучат 12 февраля в Лошицкой усадьбе

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известные романсы о любви исполнят 12 февраля в музее "Лошицкая усадьба", сообщили БЕЛТА в учреждении.

В музее ко Дню влюбленных пройдет мероприятие "Буду любить тебя", где выступят Инна и Сергей Кравец.

"Мероприятие "Буду любить тебя" - повод еще раз вспомнить романтическую историю знакомства Ядвиги Кеневич и Евстафия Любанского, последних владельцев Лошицкой усадьбы", - отметили организаторы.

В программе "Музыкального салона в Лошицкой усадьбе" прозвучат романсы "Знаю вечером…", "Я и молод, и свеж, и влюблен…" поэта Александра Блока, "Был обманчив июль" Анатолия Аврутина, "Ты дарована небом" Сергея Шевченко и другие. Музыка к романсам написана композитором Сергеем Кравцом.

Романтическая история связана и с появлением романса "Как много девушек хороших" композитора Исаака Дунаевского, написанного к киноленте "Веселые ребята".

"Некоторым мелодиям более 100 лет. Среди них "Лунная рапсодия" забытого "короля танго" Оскара Строка (1893-1975), уроженца Витебской губернии, популярный русский романс "Ночь светла" поэтов Леонида Граве и Михаила Языкова и композиторов Якова Пригожего и Михаила Шишкина, впервые опубликованный в 1885 году", - рассказали в музее.

Сергей Кравец - певец, композитор, актер театра и кино, автор музыки для мюзиклов и сказок. Инна Кравец - певица, поэт, лауреат международного конкурса "Романсиада" (Москва) и фестивалей-конкурсов "Эвридика" имени Анны Герман (Минск), член Белорусского союза музыкальных деятелей.-0-