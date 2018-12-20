Россиянка Ксения Нестеренко стала триумфатором V Рождественского конкурса вокалистов в Минске

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обладательницей Гран-при V Минского международного Рождественского конкурса вокалистов стала россиянка Ксения Нестеренко, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси.

Ксения Нестеренко. Фото Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси

Победителей V Рождественского конкурса вокалистов объявили во время концерта "Молодые голоса мировой оперы", который стал заключительным туром певческого состязания. В нем участвовало 11 финалистов из Беларуси, России, Республики Корея, Венесуэлы, Грузии и США. В зале присутствовало жюри из 17 человек - директоров оперных театров, импресарио, музыкантов с мировым именем и представителей международных организаций.

Гран-при и денежный приз, эквивалентный $10 тыс., завоевала 21-летняя Ксения Нестеренко из России. Она является студенткой Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова и солисткой Саратовского академического театра оперы и балета, а также обладательницей двух Гран-при: XIV Международного конкурса Chorus inside christmas (Венгрия) и телевизионного проекта "Большая опера" (Россия).

Лауреатом первой премии и денежного приза, эквивалентного $8 тыс., а также приза зрительских симпатий удостоена американка Лорен Мишель. Лауреатом второй премии (денежный приз $6 тыс.) стал Дмитрий Иванчей из России. Эммет О'Хэнлон из США и белоруска Анастасия Малашкевич (Вахомчик) разделили третью премию и денежный приз, эквивалентный $4 тыс.

Кроме того, жюри отметило поощрительными премиями Екатерину Морозову из России и Сульбарана Ойката Андреса Эстебана из Венесуэлы.

Белорусу Андрею Селютину предложили двухнедельную стажировку в Молодежной программе Большого театра России. А победительницу конкурса вокалистов пригласили на полуфинал международного конкурса вокалистов в Марманде (Франция) и на прослушивание в Немецкой опере на Рейне. Также на прослушивание в Немецкой опере на Рейне ждут Эмметта О'Хэнлона. Екатерина Морозова награждена путевкой в российский образовательный центр "Сириус".

В V Минском международном Рождественском конкурсе вокалистов, который проходил с 14 по 19 декабря во время IX Минского международного Рождественского оперного форума, участвовало 166 молодых солистов из 18 стран. Больше всего исполнителей было из Беларуси, России, Украины. Также выступали певцы из Армении, Венесуэлы, Грузии, Израиля, Италии, Казахстана, Китая, Польши, Республики Корея, Сербии, США, Турции и других стран.

Все победители Рождественского конкурса вокалистов выступят в гала-концерте звезд мировой оперы 21 декабря на сцене Большого театра оперы и балета Беларуси.-0-