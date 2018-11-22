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Российская балерина Илзе Лиепа отмечает юбилей

Культура 22.11.2018 | 07:05
Илзе Лиепа. Фото из архива
Илзе Лиепа. Фото из архива

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известная балерина, народная артистка России Илзе Лиепа отмечает сегодня 55-летие.

Илзе Лиепу называют олицетворением таланта, красоты и аристократизма. Она не только блистательная балерина, актриса театра, кино, но и теле-, радиоведущая, а также автор сказок для детей.

Илзе родилась 22 ноября 1963 года в Москве в семье известного артиста балета Мариса Лиепы и драматической актрисы Маргариты Жигуновой. У артистки есть старший брат - известный танцовщик и режиссер Андрис Лиепа.

На сцене Большого театра Илзе дебютировала в пятилетнем возрасте, она участвовала лишь в небольшом эпизоде балета, но уже тогда стало понятно, что девочку ждет звездный путь. В 1981 году она стала выпускницей Московского академического хореографического училища и была принята сначала в мимический ансамбль, а затем в балетную труппу Большого театра.

В начале карьеры в Большом театре Илзе Лиепа исполняла характерные роли в операх "Кармен", "Хованщина", "Иван Сусанин", "Князь Игорь", "Травиата", "Млада". Балетный дебют состоялся в Кишиневе во время гастролей Большого театра, тогда Илзе исполняла партию Мерседес в "Дон Кихоте" Александра Горского.

Первый творческий вечер балерина дала 4 декабря 1989 года на сцене Концертного зала имени Чайковского. Илзе исполнила семь хореографических номеров и балет Михаила Фокина "Видение розы" в дуэте с братом Андрисом Лиепой. Еще два творческих вечера с новой программой прошли в 1990 году. С тех пор ежегодные бенефисы Илзе Лиепы стали традиционными для балетной жизни Москвы. На одном из таких вечеров балерина исполнила "Кармен-сюиту" в постановке Альберто Алонсо. Одержимая профессией Илзе Лиепа стала первой русской балериной, решившейся выступить в партии Кармен после самой Майи Плисецкой.

Талант, преданность сцене и феноменальная работоспособность, унаследованные от отца, помогают Илзе пробовать себя в разных ипостасях и добиваться все новых высот. Стремление расширить свою профессиональную деятельность подтолкнуло Илзе не останавливаться на хореографии, и в 1991 году она окончила педагогическое отделение ГИТИСа.

В это же время Илзе дебютировала в роли драматической актрисы в Санкт-Петербургской антрепризе. Ей удалось добиться успеха и в этой нише. В 1998 году артистка исполнила роль Марии Стюарт в пьесе "Ваша сестра и пленница", за которую была удостоена театральной премии "Хрустальная Турандот". В 2000 году Илзе сыграла императрицу Екатерину в спектакле "Сон Императрицы" и снова была отмечена критиками, получив театральную премию "Чайка".

Илзе Лиепа попробовала себя и в роли актрисы кино. Она снималась в художественных фильмах "Блистающий мир", "Детство Бэмби", "Лермонтов", "Михайло Ломоносов", "Империя под ударом", "Самозванцы".

С 1994 года балерина является художественным руководителем ассоциации "Золотой век", а также членом правления благотворительного фонда имени Мариса Лиепы. В 2011 году Илзе начала вести авторскую программу "Балет FM" на радио "Орфей". Имеет собственную студию пилатеса, где лично проводит занятия.

Несмотря на активную организаторскую и актерскую деятельность, Илзе, по собственному признанию, в первую очередь балерина, и она с огромным удовольствием выступает с гастролями по всему миру. В ее репертуаре современные и классические роли в постановках "Лебедь", "Видение розы", "Шехерезада", "Мадам Бовари", специально для нее сочиненные хореографические миниатюры.

В 1996 году Илзе Лиепа удостоилась звания заслуженной артистки России, а в 2002-м ей было присуждено звание народной артистки России. В 2003 году Илзе стала обладателем национальной театральной премии "Золотая маска" в номинации "Лучшая женская роль в балете". В том же году за постановку на сцене Большого театра спектакля "Пиковая дама" балерине была присуждена Государственная премия Российской Федерации в области литературы и искусства. В 2007 году Илзе Лиепа получила звание народной артистки Республики Карелия.

Самое же главное свое звание - "мама" - Илзе Лиепа получила 15 марта 2010 года. В возрасте 46 лет вопреки страхам и сомнениям балерина родила дочь Надежду от своего второго мужа бизнесмена Владислава Паулюса, с которым позднее развелась. Рождение ребенка, по признанию Илзе, стало главным событием ее жизни, которое вдохновило ее на новые идеи. Так, в январе 2014 года вышла детская книга "Театральных сказок", которую написала сама артистка специально для своей дочери.

Балерина также известна как основатель собственного благотворительного фонда, который оказывает помощь детям, а также творческую поддержку региональным и областным хореографическим училищам.-0-

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балет, Россия
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