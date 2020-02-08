Российская писательница Татьяна Устинова представит на выставке в Минске новый роман

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская писательница Татьяна Устинова примет участие в XXVII Минской международной книжной выставке-ярмарке, где представит свой новый роман "Серьга Артемиды". Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве информации.

Встреча состоится сегодня в 18.00 на центральной сцене книжного форума.

Известная сценаристка и переводчица, прозаик и телеведущая Татьяна Устинова уже давно успела полюбиться читателям увлекательными детективными историями. Книги Татьяны Устиновой изданы суммарным тиражом более 50 млн экземпляров. Среди коллег по жанру ее выделяет живой и острый язык, фирменный интеллигентный юмор и, конечно, лихо закрученная детективная интрига, которая неизменно сплетается с интригой любовной. По мотивам книг Татьяны Устиновой создано уже более 30 телеадаптаций, а каждое новое произведение становится ожидаемым событием в литературном мире.

"Серьга Артемиды" - классический легкий и ироничный детектив, написанный с присущими Татьяне Устиновой юмором и теплотой. Но одновременно это и свежий взгляд на проблему отцов и детей, точнее - матерей и дочерей. Детектив и семейная сага, любовная история и роман воспитания - весьма увлекательный и небанальный коктейль.

XXVIІ Минская международная книжная выставка-ярмарка проходит по 9 февраля в административном здании по проспекту Победителей, 14. Свои новинки представляют около 400 экспонентов из 30 стран ближнего и дальнего зарубежья. Слоган форума этого года - "Беларусь - открытая книга". Почетным гостем книжной выставки выступает Российская Федерация, центральным экспонентом - США.

Сегодняшняя программа форума рассчитана на родителей и детей, которые могут принять участие в многочисленных мероприятиях и презентациях детской литературы. В частности, организованы театрализованные постановки по книгам различных авторов, интерактивные чтения, литературные квесты, мастер-классы. Заключительный день выставки завершится награждением участников книжного форума за лучшие экспозиции.-0-