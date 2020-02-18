Российский актер Артур Смольянинов встретится со зрителями на фестивале мобильного кино VOKA Smartfilm

Творческая встреча с российским актером Артуром Смольяниновым пройдет 21 февраля в рамках фестиваля мобильного кино VOKA Smartfilm. После общения с артистом состоится специальный показ фильма "Калашников" с его участием.

Свою первую и главную роль в кино Артур Смольянинов сыграл еще в 14 лет. Это была лента "Кто, если не мы" - последняя картина Валерия Приёмыхова. За нее же актер получил свою первую профессиональную награду.

После такого успешного начала кинокарьеры Артур Смольянинов экстерном сдал школьные экзамены, чтобы поступить в Российскую академию театрального искусства. Его наставником стал знаменитый советский режиссер и педагог Леонид Хейфец.

Затем последовали заметные роли в телесериалах "Триумф" и "Тайный знак". В полнометражном кино Артур сыграл одну из главных ролей в фильме "Шик".

Но настоящий успех пришел к нему в 2005 году - после выхода нашумевшей картины Федора Бондарчука "9 рота", где он сыграл рядового, служившего в Афганистане в 1988-1989 годах.

Психологический триллер "Тот, кто гасит свет", социальные драмы "Нирвана" и "Последний забой", фантастическая мелодрама "Виртуальная любовь", исторический фильм "1612. Хроники Смутного времени", боевик "Я", комедия "Мой парень - ангел" - актер постоянно пробует себя в разных жанрах. В его творческой биографии - более 50 ролей в кино и театре.

"Калашников" - биографическая драма об изобретателе АК-47 Михаиле Калашникове, где Артур Смольянинов исполнил одну из главных ролей.

Чтобы попасть на встречу с артистом, необходимо зарегистрироваться на сайте фестиваля. Мероприятие начнется в 17:30 в кинотеатре VOKA Cinema.

Вход свободный, количество мест ограничено.

Информационный партнер показа - Белорусское телеграфное агентство.