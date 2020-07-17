Российский композитор Алексей Рыбников отмечает 75-летие

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный российский композитор Алексей Рыбников, подаривший миру рок-оперу "Юнона и Авось" и музыку к детским фильмам "Про Красную Шапочку" и "Приключения Буратино", празднует сегодня 75-летие.

Лукашенко поздравил народного артиста России Алексея Рыбникова с 75-летием Глава государства выразил уверенность, что творческая деятельность композитора и впредь будет радовать многочисленных поклонников и способствовать укреплению дружбы и культурных связей между Беларусью и Россией.

Алексей Львович Рыбников родился 17 июля 1945 года в Москве. Его отец был скрипачом, мать - художником-дизайнером. Увлекаться музыкой будущий композитор начал в раннем возрасте. Уже в 8 лет он написал несколько фортепианных пьес, а в 11 - балет "Кот в сапогах".

В 1956-1962 годах Алексей Рыбников учился в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории им.Чайковского. В 1967 году окончил консерваторию по классу композиции (изучал на курсе выдающегося композитора ХХ века Арама Хачатуряна). В 1969 году Алексей Рыбников закончил аспирантуру.

Уже на первом курсе консерватории Рыбников написал свою дебютную фортепианную сонату "Хороводы". А дипломной работой композитора был концерт-баллада для скрипки с оркестром. По окончании аспирантуры Алексей Рыбников написал Первую симфонию, в последующие годы создал еще пять симфоний, а также ряд произведений симфонической, хоровой и камерной музыки.

С 1965 года Алексей Рыбников создает музыку для кино. Первым его опытом стал короткометражный фильм "Лелька" (1966). Всего же Рыбниковым написана музыка более чем к 150 фильмам, среди самых известных - "Остров сокровищ" (1971), "Большое космическое путешествие" (1974), "Приключения Буратино" (1975), "Про Красную Шапочку" (1977), "Вам и не снилось..." (1980), "Тот самый Мюнхгаузен" (1981), "Мы" (1990), "Звезда" (2002). В 1979 году Рыбников вступил в Союз кинематографистов СССР.

Написанная Рыбниковым рок-опера "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" (режиссер Марк Захаров) впервые была поставлена в 1976 году на сцене Театра им.Ленинского комсомола. Спектакль долго не одобряли к показу зрителям, но после он побил все рекорды популярности и признания. В 1977 году студия "Мелодия" выпустила двойной альбом "Звезды и смерти", занявший первое место в хит-параде лучших грамзаписей.

Широкую известность Рыбникову принесла рок-опера "Юнона и Авось" (на основе поэмы Андрея Вознесенского), поставленная в 1981 году на сцене театра им.Ленинского комсомола (режиссер Марк Захаров).

В 1988 году при Союзе композиторов Рыбников основал производственно-творческое объединение "Современная опера". В 1992 году этот коллектив представил публике оперу-мистерию "Литургия оглашенных", над которой композитор работал более десяти лет. Для постановки был создан Театр Алексея Рыбникова, в 1999 году он получил государственную поддержку и был официально зарегистрирован как "Московская государственная творческая мастерская под руководством Алексея Рыбникова". В репертуаре театра, в котором Рыбников по сей день занимает пост художественного руководителя, - мюзикл "Буратино" (2005), шоу "Красная шапочка" (2006), спектакли "Аллилуйя любви" (2012), "Глазами клоуна" (2014) и др.

С 2016 года Алексей Рыбников снимает кино. Им сняты фильмы "Дух Соноры" по мотивам рок-оперы "Хоакин Мурьета", "Литургия оглашенных", а также автобиографический фильм-балет "Потерянный".

В копилке композитора множество званий и наград - народный артист России (1999), лауреат Государственной премии России в области киноискусства за работу над фильмом "Звезда" (2002), лауреат российской премии в области искусства "Триумф" (2007). Награжден орденом Дружбы (2006), орденом Почета (2010). За музыку к фильму "Звезда" Алексей Рыбников получил призы кинофестиваля "Кинотавр" (2002), премии "Ника" (2003) и "Золотой орел" (2003).

2017 год для Рыбникова стал годом новых наград, признаний заслуг, публичного успеха. Композитор был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, был избран председателем Совета Союза композиторов России, стал лауреатом премии президента России за 2017 год в области литературы и искусства.

В настоящее время Алексей Рыбников работает над оперой по роману Льва Толстого "Война и мир" и пишет вторую автобиографическую книгу (первая "Коридор для слонов" была написана к 70-летию в 2015 году).

В семье Алексея Рыбникова и его супруги Татьяны двое детей. Сын Дмитрий пошел по стопам отца и стал музыкантом, композитором. Дочь Анна - кинорежиссер.-0-