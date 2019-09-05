Российский национальный молодежный симфонический оркестр впервые выступит в Беларуси

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский национальный молодежный симфонический оркестр даст два концерта в Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе информации и связей с общественностью Белорусской государственной филармонии.

Первый концерт состоится 14 октября в Витебской областной филармонии. Второй - 16 октября на сцене Большого концертного зала Белгосфилармонии. Это уникальная возможность услышать в Беларуси одних из лучших молодых музыкантов России.

Российский национальный молодежный симфонический оркестр - это 100 молодых исполнителей из разных регионов страны, ставших участниками уникального коллектива и крупнейшего молодежного проекта в области оркестровой культуры. В первый же год своего существования коллектив стремительно вошел в музыкальную жизнь России. В сентябре он открывает свой второй сезон и впервые выступит перед белорусской публикой.

Концерты молодежного симфонического оркестра отличает особая атмосфера. Прошедшие строгий отбор музыканты полны желания добиваться больших профессиональных результатов и щедро делятся своими эмоциями с публикой. Их энтузиазм и энергетика неизменно передаются зрительному залу.

С молодыми музыкантами оркестра выступают и занимаются дирижеры мирового уровня. Так, в Витебске и Минске за дирижерский пульт встанет художественный руководитель и главный дирижер Государственного академического оркестра Беларуси, народный артист Александр Анисимов. Он уже встречался с молодым российским оркестром: в мае этого года ко Дню Победы они исполнили в Москве программу "Песни военных лет". Сольную партию в концерте для фортепиано с оркестром №2 Рахманинова исполнит лауреат международных конкурсов, солист Московской филармонии Филипп Копачевский. Прозвучат также произведения Людвига ван Бетховена, Иоганнеса Брамса, Сергея Рахманинова и Игоря Стравинского.

Одно из главных направлений работы оркестра - просветительские концерты для молодежи. Коллектив привлекает в мир музыки молодежную аудиторию, ведь часто сверстники понимают друг друга лучше, чем разделенные культурными барьерами поколения. Программы построены в виде увлекательного экскурса в историю симфонической музыки. В просветительских концертах с оркестром постоянно выступают лауреаты Всероссийского конкурса дирижеров Димитрис Ботинис и Алексей Рубин, а также музыковед и ведущий программ Ярослав Тимофеев.-0-