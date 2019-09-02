Российскому актеру Александру Филиппенко исполняется 75 лет

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Советскому и российскому актеру театра и кино народному артисту России Александру Филиппенко сегодня исполняется 75 лет.

Александр Филиппенко родился в 1944 году в Москве. Затем вместе с родителями, профессорами горно-металлургического института, переехал в Алматы (ныне Нур-Султан). В школьные годы он занимался в студии при местном Доме пионеров, участвовал в спектакле "Солдат и змея". Всерьез увлекшись театром, хотел поступать в театральный вуз, но в итоге отдал предпочтение профессии инженера.

После школы Александр Филиппенко поступил в Московский физико-технический институт на факультет молекулярной и химической физики. Практически с самого начала студенческой жизни все свободное время проводил в институтской команде КВН, которая становилась чемпионом в 1962-1963 годах. Не оставляла его и страсть к театру: Александр участвовал в спектаклях эстрадной студии МГУ в качестве актера и режиссера-постановщика. В 1969 году на одном из спектаклей побывал известный кинорежиссер Наум Трахтенберг. Он и пригласил Филиппенко сниматься в кино. Дебютной стала роль рабочего паренька в картине "Я его невеста".

После окончания учебы два года проработал старшим инженером в Институте геохимии АН СССР, но сцену не покидал. Он пришел в эстрадную студию гуманитарных факультетов МГУ, где в то время начинающий режиссер Марк Розовский организовал театр "Наш дом". Через год режиссер Юрий Любимов пригласил Александра в труппу Театра драмы и комедии на Таганке, где Филиппенко работал до 1975 года.

Определившись с призванием, актер решил получить соответствующее образование и поступил в Театральное училище имени Бориса Щукина, которое заочно окончил в 1974 году. В 1975-м принят в труппу Академического театра имени Евгения Вахтангова, где проработал 20 лет и создал множество запинающихся образов.

В ту же пору актер дебютировал и на телевидении, став первым клоуном по имени Саня в детской развивающей программе "АБВГДейка". Филиппенко снимался в первых 20-ти выпусках этого шоу.

Фильмография Александра Георгиевича насчитывает около 120 картин. С самого начала режиссеры присвоили ему имидж отрицательного героя, и актеру приходилось в основном играть однотипные роли бандитов и злодеев. Однако каждый из созданных образов запоминался зрителям надолго.

В начале 1970-х годов он снялся у режиссеров В.Брескану в фильме "О возвращении забыть", А.Германа "Мой друг Иван Лапшин", А.Митты "Гори, гори моя звезда" и Н.Рашеева "Бумбараш". Но зрителям наиболее полюбился Филиппенко в роли бандита в сериале "Рожденная революцией", после которой актера стали узнавать на улице, а однажды даже привели в милицию, приняв за настоящего бандита, находящегося в розыске. Сам же актер считает, что полностью преодолел навязанное ему амплуа, когда сыграл героя-любовника в картине "Убегающий август".

В конце 70-х годов Александр Филиппенко появился в драме Петра Тодоровского "В день праздника", а также в фильмах "На дне" и "Утренний обход". Первые годы следующего десятилетия принесли ему главные роли в боевике "Кто заплатит за удачу" и драме "Бросок". Затем последовали полюбившиеся зрителям фильмы "Там, на неведомых дорожках…", "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго". Также в этот период актера сыграл в нескольких военных драмах - "Битва за Москву", "Торпедоносцы" и "Я сделал все, что мог".

В 1991 году Александру Филиппенко досталась роль императора Павла І в комедии "Шаги императора". В 1994 году он сыграл Коровьева в экранизации легендарного романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Однако картина 17 лет пролежала на полке из-за разногласий режиссера и продюсерской группы, впервые она была показана только в 2011 году.

Вместе с несколькими единомышленниками в 1996 году Александр Филиппенко организовал театр "Моно-Дуэт-Трио" и стал его художественным руководителем. Первой самостоятельной работой стал спектакль "Фальбала" по роману Ф. Достоевского "Бедные люди". Но настоящая популярность к театру пришла после постановки второго спектакля "Мертвые души", в котором Филиппенко сыграл Гоголя. За эту работу он был удостоен Государственной премии РФ.

В 1989 году Александр Филиппенко удостоен звания заслуженного артиста РСФСР, в 2000-м - народного артиста Российской Федерации.

В последние годы Александр Филиппенко все реже появляется на экранах. Из последних работ выделяются биографический сериал "Брежнев", а также фантастическая картина "Азирис Нуна". Любители комедийных ситкомов наверняка запомнили Филиппенко по сериалу "Моя прекрасная няня", в съемках которого он принимал участие с 2008 года. Затем с участием Александра Филиппенко на экраны вышли сериалы "Ленинград", "Одна ночь любви" и "Петр Первый. Завещание".

Александр Филиппенко уже 40 лет состоит в браке с телережиссером Мариной Ишимбаевой, с которой воспитывает дочь Александру. Также у актера двое детей от предыдущего брака.

Сегодня Александр Георгиевич периодически снимается в фильмах и сериалах, записывает аудиокниги, продолжает играть в театре, ставит новые моноспектакли и ездит с гастролями.-0-