Роттердам готов принять "Евровидение" в 2021 году

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Городской совет Роттердама заявил о готовности принять в 2021 году международный песенный конкурс "Евровидение", сообщает ТАСС со ссылкой на нидерландский информационный портал NU.nl.

"Евровидение" должно было проходить в этом году в Роттердаме, но песенный конкурс был отменен из-за пандемии коронавируса.

По информации NU.nl, в следующем году "Евровидение" будет проходить с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy.

"Однако будет ли песенный конкурс "Евровидение" на самом деле проведен в Роттердаме, пока точно неизвестно, - говорится в сообщении - Чтобы дать окончательный ответ, нидерландские организаторы и Европейский вещательный союз должны решить ряд организационных, административных и финансовых вопросов. Ожидается, что окончательно ясность будет внесена в мае".-0-