"Рождественская мистерия": батлеечные представления покажут в могилевском музее им.Масленикова

2 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевский областной музей имени П.В.Масленикова покажет с 13 декабря по 17 января серию батлеечных представлений "Рождественская мистерия". Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в секторе научно-издательской деятельности и маркетинга учреждения культуры.

"Могилевская батлейка - это копия оригинала, находящегося в Российском этнографическом музее Санкт-Петербурга, - отметили в областном музее. - Батлейка была создана в конце 19-го столетия и путешествовала по могилевским землям. Представления давались на площадях, рынках и даже в обычных хатах. На Коляды батлеечники часто показывали "Царя Ирода" - средневековую пьесу, известную с конца XVI века. Другая часть представления обычно не была связана с библейскими темами и состояла из интермедий, построенных на житейских историях".

По словам сотрудников учреждения культуры, батлеечный театр - это целый пласт культуры, в котором по-своему сконцентрировались и менталитет белорусской нации, и история народов, исконно населяющих земли Великого княжества Литовского. Спектакли демонстрируют присущие белорусам житейскую мудрость, семейные ценности и духовно-нравственные ориентиры.

"Мы приглашаем всех могилевчан и гостей нашего города вместе встретить зимние праздники, - заключили в музее. - Зрители нашей "Рождественской мистерии" узнают об истории народного кукольного театра и погрузятся в атмосферу таинственного действа, увидев старинную рождественскую интермедию "Царь Ирод".-0-