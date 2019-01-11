"Рождественские импровизации" соберут в Гомеле музыкальных гурманов

11 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Концерт в духе блюза, джаза и фанка "Рождественские импровизации: Александр Цыганок & Vasabi jazz band", пропитанный харизмой джазменов и яркими эмоциями, состоится на сцене Белой гостиной дворца Румянцевых и Паскевичей 19 января, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском дворцово-парковом ансамбле.

"Рождественские импровизации" стали традиционным и ожидаемым музыкальным событием, которое ждут любители джаза и просто хорошей музыки.

Александр Цыганок - белорусский музыкант, блюзмен, лидер группы Al Narrator Orchestra, лауреат международных фестивалей в Польше, Франции, Британии, Украине, России, ведущий авторского YouTube-канала о блюзе Blues Tales. Визитной карточкой коллектива Vasabi Jazz Band стали гитарный драйв, яркие басовые рифы, мощный фанк-ритм, эмоциональный вокал и импровизация.

Выступления виртуозных музыкантов на джазовых вечерах согревают душевностью и стильной музыкой. И на этот раз они исполнят известные композиции, которые звучат во всем мире на разных языках.

Своеобразный шарм придаст выступлениям атмосфера колонного зала дворца Румянцевых и Паскевичей с его величественным интерьером, роскошью и духом старины.

Как отметили организаторы, джаз - удивительное искусство, в котором сочетается разнообразие музыкальных стилей. Музыкант на сцене не просто исполнитель, а творец, создающий на глазах у зрителей свое искусство. Это мастерство и будет продемонстрировано гомельчанам крещенским вечером. Начало концерта в 17.00.

Среди организаторов джазового вечера - государственное историко-культурное учреждение "Гомельский дворцово-парковый ансамбль".-0-