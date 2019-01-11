"Рождественские импровизации" соберут в Гомеле музыкальных гурманов

11 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Концерт в духе блюза, джаза и фанка "Рождественские импровизации: Александр Цыганок & Vasabi jazz band", пропитанный харизмой джазменов и яркими эмоциями, состоится на сцене Белой гостиной дворца Румянцевых и Паскевичей 19 января, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском дворцово-парковом ансамбле.
"Рождественские импровизации" стали традиционным и ожидаемым музыкальным событием, которое ждут любители джаза и просто хорошей музыки.
Александр Цыганок - белорусский музыкант, блюзмен, лидер группы Al Narrator Orchestra, лауреат международных фестивалей в Польше, Франции, Британии, Украине, России, ведущий авторского YouTube-канала о блюзе Blues Tales. Визитной карточкой коллектива Vasabi Jazz Band стали гитарный драйв, яркие басовые рифы, мощный фанк-ритм, эмоциональный вокал и импровизация.
Выступления виртуозных музыкантов на джазовых вечерах согревают душевностью и стильной музыкой. И на этот раз они исполнят известные композиции, которые звучат во всем мире на разных языках.
Своеобразный шарм придаст выступлениям атмосфера колонного зала дворца Румянцевых и Паскевичей с его величественным интерьером, роскошью и духом старины.
Как отметили организаторы, джаз - удивительное искусство, в котором сочетается разнообразие музыкальных стилей. Музыкант на сцене не просто исполнитель, а творец, создающий на глазах у зрителей свое искусство. Это мастерство и будет продемонстрировано гомельчанам крещенским вечером. Начало концерта в 17.00.
Среди организаторов джазового вечера - государственное историко-культурное учреждение "Гомельский дворцово-парковый ансамбль".-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4851 BYN
|2.477 BYN
|2.485 BYN
|USD
|2.1532 BYN
|2.151 BYN
|2.157 BYN
|RUB
|3.2148 BYN
|3.2 BYN
|3.219 BYN