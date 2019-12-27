Рождественский театральный показ мод прошел в Национальной школе красоты

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские дизайнеры представили свои коллекции одежды для детей и взрослых на Christmas Fashion Show в Национальной школе красоты.
На модном показе представлены коллекции для детей и взрослых от таких известных и начинающих брендов одежды и аксессуаров как Шу Шу, IVI, Danaya kids, Fashion Birds, Юлия Шпак, Екатерина Плавинская, Надежда Лунева, AnSUR, MariSt, GNL (Белкоопсоюз), Коминтерн, свадебный салон "Навсегда", свадебный салон "Вилия", ювелирный завод ZORKA, Sensation, Екатерина Столярова.
На подиум под рождественские мировые хиты выходили не только начинающие модели, но и дети известных белорусских артистов и спортсменов.
Фото Оксаны Манчук