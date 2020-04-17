РТБД готовит новую серию показов спектаклей из своего видеофонда

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский театр белорусской драматургии во время проекта "РТБДом" продолжит показы спектаклей из видеофонда на своем YouTube-канале. Об этом БЕЛТА сообщили в учреждении.

"Все поклонники нашего театра и любители белорусского театрального искусства имеют возможность из любой точки мира посмотреть на нашем YouTube-канале не только некоторые знаковые спектакли РТБД прошлых лет, но и постановки, которые сейчас идут на сцене", - рассказали в театре.

Так, 21 апреля можно будет увидеть спектакль "Бегчы з Эльсінора, альбо Гамлет навыварат" (2014), 23-го - "Ціхі шэпат сыходзячых крокаў" (2014), 25-го - "Гісторыя двух сабак" ( 2016), 26 апреля - спектакль "Чарнобыльская малітва" (2016).

Кроме того, театр подготовил подарок для зрителей на Пасху. "18 апреля в 19.00 мы вновь откроем доступ к спектаклю "Адвечная песня" ( 2015). Ссылка будет доступна 24 часа", - отметили в учреждении.-0-