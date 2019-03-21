РТБД покажет комедию Андрея Курейчика "Гендерные выкрутасы"

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьера спектакля "Гендерные выкрутасы" по пьесе известного отечественного драматурга Андрея Курейчика состоится в Республиканском театре белорусской драматургии 31 марта, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь театра Жанна Гурина.

"В центре сюжета двухчасовой комедии режиссера-постановщика Александра Гарцуева - история перевоплощений с незатейливым и знакомым каждому сюжетом, в котором герои немного не в себе, причем во всех смыслах. К тому же злободневность и комичность происходящего зашкаливают", - рассказала пресс-секретарь.

Такой сценический эксперимент дает возможность актерам немного попроказничать в перерывах между серьезными работами. "Надеюсь, что и зрителю будет интересно понаблюдать, как в режиме реального времени происходит момент вот этого гендерного выкрутаса. Когда мы смотрим фильмы, где в сюжете присутствует перевоплощение, мы понимаем, как это работает, при помощи каких киноприемов, озвучка опять-таки может создать подобный эффект. А в театре здесь и сейчас можно понаблюдать за этим экспериментом", - отметил Александр Гарцуев.

Постановка "Гендерные выкрутасы" дала возможность актерам попробовать себя в другом ключе. "Это такой определенный риск. Я не знаю, что получится и каким будет ответная реакция зрителя, но это был мой осознанный выбор, чтобы меня увидели совершенной другой - острохарактерной и даже гротескной где-то, - поделилась мнением заслуженная артистка Беларуси Людмила Сидоркевич. - Просто хочется, чтобы было смешно, ведь это комедия. Зритель должен прийти и, конечно, что-то вынести для себя, но при этом обязательно посмеяться".

Спектакль "Гендерные выкрутасы" в театре сыграют также 4 и 17 апреля.-0-