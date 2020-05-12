РТБД покажет премьеру спектакля "Профіт" онлайн

12 мая, Минск /Анна Синицкая - БЕЛТА/. Республиканский театр белорусской драматургии покажет сегодня премьеру спектакля "Профіт" онлайн, сообщили БЕЛТА в учреждении.

"Подготовка нового спектакля заняла у творческой группы чуть более трех месяцев. Изначально премьера была запланирована на начало апреля, но эпидситуация внесла коррективы как в дату, так и в формат показа. Впервые в истории РТБД премьера спектакля состоится во время онлайн-трансляции", - отметили в театре.

Спектакль "Профіт" создан по мотивам пьесы Александра Островского "Доходное место". Режиссером-постановщиком выступил художественный руководитель РТБД Александр Гарцуев. "Пьеса значительно изменилась: некоторые сцены были радикально переработаны, появился новый персонаж, а сами события разворачиваются не в середине XIX века, а в начале XXI. Все это лишь подчеркивает вечную актуальность вопросов, которыми когда-то задавался Александр Островский, а сегодня - и наши современники: куда движется этот мир? что не так с современным обществом? чем измеряется личность: материальными благами или духовным богатством?" - рассказали в РТБД.

Роль главного героя, честного идеалиста Жадова, исполнит Артем Курень. Анна Семеняко сыграет его жену Полину, а главного антагониста Жадова, прагматичного карьериста Белогубова, в этот вечер воплотит Максим Шишко. Помимо них в спектакле примут участие Максим Брагинец, Гражина Быкова, заслуженная артистка Беларуси Людмила Сидоркевич, Андрей Добровольский, Наталья Холодович, Николай Стонько и заслуженный артист Беларуси Валентин Соловьев.

Посмотреть постановку можно будет в любой точке мира и с любого устройства в 19.00.-0-