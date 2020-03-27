РТБД приглашает посмотреть спектакли прошлых лет онлайн

27 марта, Минск /Анна Синицкая - БЕЛТА/. Республиканский театр белорусской драматургии с сегодняшнего дня начинает трансляцию спектаклей прошлых лет на своем YouTube-канале, сообщили БЕЛТА в РТБД.

"Сегодня Международный день театра. Это прекрасная возможность поблагодарить каждого из зрителей за то, что они с нами. Учитывая сложившуюся ситуацию, мы подготовили подарок для всех поклонников театра, - рассказали в РТБД. - В течение 10 дней почитатели белорусского театрального искусства из любой точки мира могут посмотреть наши знаковые спектакли прошлых лет на YouTube-канале театра".

Зрители сегодня смогут увидеть спектакль "Адвечная песня", завтра будет транслироваться "Адэль", 29 марта - "Жанчыны Бергмана", 30-го - "Айбаліт, Бармалей, пра жывёл i брадвей". 31 марта можно посмотреть спектакль "Сталіца Эраўнд", 1 апреля - "Мiстэр Розыгрыш", 2-го - "Неба ў дыяментах", 3-го - "Раскiданае гняздо", 4 апреля вниманию зрителей представят постановку "Дажыць да прэм'еры". Завершит онлайн-показы 5 апреля спектакль "Любоў людзей".-0-