РТБД продолжит с 7 апреля онлайн-показы своих спектаклей

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский театр белорусской драматургии с 7 апреля продолжит трансляцию спектаклей из видеофонда на своем Youtube-канале, сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении.

"В течение пяти дней поклонники нашего театра и любители белорусского театрального искусства из любой точки мира имеют возможность посмотреть на нашем Youtube-канале не только знаковые спектакли РТБД прошлых лет, но и постановки, которые и сейчас идут на сцене. Так, 7 апреля можно будет увидеть спектакль "Мабыць?", 8-го - "Шчаслівы муж", 9-го - "Гэта ўсё яна", 10 апреля - "Белы анёл з чорнымі крыламі" и 11-го - "А мне не сорамна!..", - отметили в учреждении. - Мы посвящаем эту неделю памяти Гарика Вепшковского, который служил в нашем театре. Он играл в нескольких спектаклях, в их числе - "Шчаслівы муж", был видеооператором в спектакле "Гэта ўсё яна", а также делал видеоконтент для других постановок. Все видеозаписи последних лет сделаны при его непосредственном участии".

В театре добавили, что предыдущая трансляция спектаклей, которая состоялась с 27 марта по 5 апреля, пользовалась большим успехом. "Мы получили много положительных отзывов от зрителей. Суммарно за этот период у нас было около 9 тыс. просмотров видео. Среднее количество просмотров одного спектакля - 700, а максимальное - около 1 тыс. - у спектакля "Адэль". География стран: Беларусь, Украина, Россия, США, Польша и Канада", - отметили в РТБД.-0-