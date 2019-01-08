Руководитель ансамбля "Несвижские ложкари": важно вдохновлять зрителей и чувствовать их энергию

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники народного инструментального ансамбля "Несвижские ложкари" считают своей миссией популяризировать белорусскую народную музыку, культуру и получают настоящее удовольствие от выступлений. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал руководитель творческого коллектива Владимир Суховей. Ансамбль стал лауреатом специальной премии Президента Беларуси деятелям культуры и искусства.

"Наша миссия - популяризировать белорусскую народную музыку, культуру через сочетание простоты и зрелищности. Начинали творческую деятельность с использования шумового инструмента - косы, терки, трещотки, затем отдали предпочтение ложкам. Раз в полгода выезжаем в другие страны: побывали в Литве, Латвии, Польше, Казахстане. Везде с удовольствием слушают народную музыку. И энергия, которая исходит от зрителя, тоже вдохновляет", - отметил Владимир Суховей.

Коллектив создан 12 лет назад при Несвижском государственном колледже имени Якуба Коласа. Сначала ансамбль состоял из 5-6 молодых людей, которые играли на балалайке, барабане, флейте, баяне. Затем расширился, и сегодня в нем 8 ложкарей и 7 музыкантов оркестровой группы (бас-гитара, балалайки, флейта, баян, барабан, бубен). Всего за время работы ансамбля здесь смогли реализовать свой творческий потенциал более 60 парней.

По словам Владимира Суховея, количество участников каждый год варьируется: на смену выпускникам приходят первокурсники. По традиции в начале каждого учебного года в колледже организуют прослушивание, где ищут новые таланты. "Быстро научить ребенка играть на аккордеоне или трубе невозможно, а на ложках - абсолютно реально. Так что стать одним из "Несвижских ложкарей" могут как начинающие музыканты, так и парни без музыкального образования. Главное - захотеть. Даже тот, у кого нет задатков, при большом желании достигнет большего, чем способный ученик, который не развивается и пропускает занятия. Например, из 15 участников коллектива только двое окончили музыкальную школу. Остальные обучались с нуля", - добавил он.

Применение большого количества инструментов позволяет "Несвижским ложкарям" интересно представить свой музыкальный материал и найти отклик у аудитории. "Ребята получают настоящее удовольствие от выступлений", - заключил Владимир Суховей.

В планах у коллектива - представить свое творчество в других странах, в том числе на других континентах, тем самым познакомив как можно более широкую аудиторию с белорусской народной музыкой.-0-