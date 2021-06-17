Рушник выбран символом республиканского праздника "Купалье"

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Символом республиканского праздника "Купалье" ("Александрия собирает друзей") выбран рушник. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году складывается многогранная для всех возрастов, любителей разного вида народного творчества программа. Основным символом праздника в этом году стал рушник - то, что сопровождает славянского человека от рождения до смерти, что встречается во всех наших культурных мероприятиях, праздниках. Такой символ позволит в полной мере раскрыть самобытную культуру белорусского народа, показать единство славянской культуры. С одной стороны, рушник объединяет всех нас, а с другой - показывает индивидуальные особенности каждого из регионов страны", - отметил Валерий Малашко.

В этом году с учетом эпидситуации фестиваль будет один день - 10 июля. Традиционно - на берегу реки Днепр в агрогородке Александрия Шкловского района.

Основными мероприятиями традиционно станут церемония открытия, чествование передовиков агропромышленного комплекса. На импровизированных улицах разместятся торговые ряды, игровые аттракционы, выставки-продажи, региональные мини-павильоны. Тематические площадки будут оформлены с учетом использования госсимволики и логотипа Года народного единства. Гости смогут посетить финал республиканского семейного сельскохозяйственного проекта "Властелин села", традиционные площадки "Праздник книги", "Ярмарочные забавы".

"Очень интересной будет детская площадка. Неизменно привлекает внимание цирк шапито. Будет работать игровая комната, поэтому родители смогут оставить на время своих детей в безопасном месте и насладиться праздником. Запланирована спортивно-развлекательная программа, будет создано много зон детской активности. Кроме того, ребята смогут посетить несколько кукольных спектаклей", - рассказал Валерий Малашко.

Художественный руководитель Молодежного театра эстрады Владислава Артюковская выступила режиссером гала-концерта народного шоу "Песні маёй краіны". Событие начнется в 21.00 на главной концертной площадке и завершится фейерверком.

"Мы шли от народного мнения, опросив жителей Александрии, Шкловского района. Они сделали свои заявки на песни, это и послужило основой программы. В этом году сцена необычная, большая в том числе потому, что на ней будет присутствовать хор, есть поворотный круг, демонстрирующий каждый раз новые декорации. В концерте примут участие звезды белорусской эстрады Алена Ланская, Жанет, Виктория Алешко, Владимир Громов, Анастасия Москвина, группы "Беларусы", "Верасы", ансамбли "Песняры", "Сябры" и другие. К нам приедут гости Константин Москович, Серега, Олег Газманов", - рассказала режиссер.-0-