Рыбарев и Гостюхин получили статуэтки "Национальной кинопремии" за выдающийся вклад в кинематограф

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кинорежиссер, сценарист, заслуженный деятель искусств Беларуси Валерий Рыбарев и народный артист Беларуси Владимир Гостюхин отмечены в номинациях республиканского конкурса "Национальная кинопремия Беларуси" за выдающийся вклад в белорусский и зарубежный кинематограф, передает корреспондент БЕЛТА с торжественной церемонии награждения победителей в столичном Доме кино.

Статуэтку конкурса "За выдающийся вклад в белорусский кинематограф" получил Валерий Рыбарев. Владимир Гостюхин награжден "За выдающийся вклад белорусских кинематографистов в зарубежный кинематограф".

"Эта премия - взгляд в будущее. Надеюсь, она станет достойной наградой для национального кино, которая будет открывать истинные таланты и заинтересовывать их работать в нашей стране. Поэтому хочу пожелать нашему кинодвижению честности, открытости и как можно больше гениев", - сказал Владимир Гостюхин.

Республиканский конкурс "Национальная кинопремия Беларуси" проводился впервые. На участие поступило 167 заявок, которые Министерство культуры принимало с октября по ноябрь. В состав жюри вошли 59 профессионалов кинематографа во главе с заведующей кафедры литературно-художественной критики факультета журналистики БГУ Людмилой Саенковой-Мельницкой. Голосование проходило в два тура. Первый продолжался до 30 ноября: определяли претендентов на национальную кинопремию до пяти в каждой номинации, кроме тех, что вручаются за выдающийся вклад в белорусский и зарубежный кинематограф. По итогам первого тура было выбрано 112 участников, которые прошли во второй, завершившийся 10 декабря.

Всего в конкурсе "Национальная кинопремия Беларуси" было заявлено 20 номинаций. Организаторами выступили Министерство культуры, Национальный центр современного искусства, Минский городской исполнительный комитет, Национальная киностудия "Беларусьфильм", Белорусский союз кинематографистов, Белорусская гильдия актеров кино.-0-

Фото Оксаны Манчук