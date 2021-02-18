Рыженков: культура - один из стержней развития страны, национальной идентичности и патриотизма

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Культура - один из стержней развития Беларуси, национальной идентичности, основа идеологии и патриотизма. Такое мнение высказал сегодня первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков во время итоговой коллегии Министерства культуры, передает корреспондент БЕЛТА.

"В целом прошлый год был непростой, в том числе и для сферы культуры: свои коррективы в планы внесла пандемия. В то же время в отличие от многих государств мира даже в этих условиях в Беларуси были приняты решения, чтобы отрасль продолжала функционировать. Культурное сердце в нашей стране билось. Я уверен, что со временем ситуация с коронавирусом нормализуется, и работа над запланированными проектами продолжится", - сказал Максим Рыженков.

Он отметил, что пандемия привела к тому, что страны закрылись, туристические потоки упали.

"Грамотное государство в таких ситуациях всегда ориентируется на внутренний рынок, чтобы показать людям, молодежи, трудовым коллективам страну. Посещение музеев и культурных объектов, интересных лекций, интерактивных игр - через такое обучение мы будем закладывать нашим детям белорусскость, прививать культуру и любовь к родине, - подчеркнул Максим Рыженков. - Завтра - это время молодых, поэтому важны программы содействия по поиску молодых талантов и их раскрытия. Важно увидеть, подтолкнуть их, где-то помочь найти свою стезю".

При этом Максим Рыженков заметил, что каждый творческий человек должен понимать ту ответственность, которая в соответствии со статусом на него возложена. "Люди ориентируются на представителей креативных профессий как на тех, кто формирует мировоззрение, своими подходами подсказывают обществу, куда идти и как воспринимать события. Страна ожидает от творческих людей взвешенной оценки ситуации в стране, основанной на полноценном взгляде на все стороны жизни, анализе различных источников, изучении не только повестки сегодняшнего дня, но и прошлых достижений, а также перспектив, которые стоят перед отраслью", - сказал первый заместитель главы Администрации Президента.

В заседании коллегии приняли участие министр культуры Анатолий Маркевич, представители Совета Министров, областных исполкомов и Минского горисполкома, руководители подведомственных учреждений культуры.-0-

Фото Егора Павлющика