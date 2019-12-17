Рыженков: в Беларуси есть все для дальнейшего развития кино

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси есть все для дальнейшего развития кино, заявил сегодня первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков во время торжественного мероприятия, посвященного Дню белорусского кино, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для дальнейшего движения белорусского кино вверх у нас все есть: талантливые артисты, режиссеры, сценаристы, специалисты, которые окружают кинематограф со всех сторон. И та база, которая благодаря Президенту была в последнее время модернизирована на киностудии "Беларусьфильм", позволяет брать самые высокие вершины в освоении тех тем, которые сегодня важны для нашего общества", - сказал Максим Рыженков. Он также зачитал поздравление Президента с 95-летием белорусского кино.

Как отметил генеральный директор Национальной киностудии "Беларусьфильм" Владимир Карачевский, он возлагает большие надежды на белорусское кино и кинематографистов. "Я верю в наше кино и в нас. Хочу пожелать нам всем интересных работ и благодарного зрителя и чтобы спустя годы мы гордились тем, что создавали", - подчеркнул он.

Торжественное мероприятие проходит в Доме кино в Минске. На его полях состоялось награждение работников сферы кино.-0-

Бондарь: самые лучшие моменты белорусского кино еще впереди "За свои 95 лет белорусский кинематограф преодолел огромный путь: от первой белорусской картины "Лесная быль" Юрия Тарича до долгожданного "Купалы" Владимира Янковского, премьера которого состоится в ближайшее время", - сказал министр культуры.